Reddito di cittadinanza, dal 2024 si cambia: arrivano Gil e Gal

A partire dal 1° gennaio 2024, il Reddito di cittadinanza sarà sostituito da due nuove misure: la Garanzia per l’Inclusione Lavorativa (Gil) e la Garanzia per l’Attivazione Lavorativa (Gal)

La Gil è destinata alle famiglie che non sono in grado di essere occupate, composte da minori, persone con più di 60 anni, disabili o invalidi.

Questa misura consiste in un assegno per 18 mesi, rinnovabile per altri 12 mesi dopo un mese di interruzione. L’assegno per un single ammonta a 500 euro più 280 euro per l’affitto. In base alla scala di equivalenza, una famiglia può ricevere un massimo di 1.380 euro al mese o 1.430 euro al mese se presenta un disabile grave.

La Gal, d’altra parte, è un’indennità individuale destinata alle persone che sono in grado di essere occupate e che non appartengono ai gruppi menzionati sopra. Questa misura dura 12 mesi e non è rinnovabile, senza alcuna copertura per l’affitto. Può essere estesa a un secondo componente che riceve 175 euro, per un massimo di 525 euro al mese per la coppia, anche se hanno figli.

Da settembre a dicembre di quest’anno, coloro che terminano il Reddito potranno ottenere la Prestazione di Accompagnamento al Lavoro (Pal), che consiste in un assegno di 350 euro al mese per il singolo o il massimo assegno che la famiglia aveva ricevuto con il Reddito di cittadinanza.