AVERSA – Una storia straziante quella che arriva da Aversa. Un episodio che pone ancora seri interrogativi sull’animo umano

La storia straziante

Il tutto è avvenuto in una casa famiglia dove è ospite un bambino disabile sordo dalla nascita. Fino a poco tempo fa, con lui c’era la madre che però alcuni giorni fa lo ha abbandonato nella struttura. Oltre al distacco immotivato e senza senso, a rendere il tutto è ancora più complicato è stata la scomparsa dell’apparecchio acustico utilizzato da un bambino di 9 anni.

Stando a quanto emerso sinora, la madre lo avrebbe portato con sé in Romania, dove si è trasferita per rivenderlo visto che si tratta di uno strumento costoso, messo tra l’altro a disposizione dall’Asl.

Si mobilita associazione

A rendere nota questa vicenda è stata l’associazione “Società per Amore”, che ha ricevuto dal bambino una letterina di Natale in cui chiede un nuovo apparecchio acustico per tornare a sentire quello che avviene intorno a lui.

L’associazione si è già mobilitata per accontentare il piccolo e dare seguito al suo desiderio. Della storia è stata coinvolta anche l’Asl. Non ci sono però al momento certezze sui tempi.

Redazione ECaserta