Istanbul festeggia, il sindaco: ‘Vittoria contro Erdogan per la democrazia’

Il voto “segna un momento cruciale non solo per Istanbul ma per la democrazia stessa

Mentre celebriamo la nostra vittoria, mandiamo al mondo un messaggio: è finito il declino della democrazia”. Lo ha affermato il sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, dopo avere sconfitto il candidato sostenuto dal presidente Recep Tayyip Erdogan, ottenendo più del 51% dei consensi alle amministrative di ieri in Turchia, dove il suo partito Chp, la maggiore forza di opposizione ha vinto anche nella capitale Ankara e in tutte le maggiori città del Paese.

Definendo il risultato di Istanbul come “un faro di speranza e una testimonianza della resilienza dei valori democratici contro il crescente autoritarismo”, Imamoglu ha affermato sui social che nella vittoria dell’opposizione “c’è l’eco dello spirito della fondazione della nostra Repubblica da parte di Mustafa Kemal Ataturk”.

Mentre i risultati non erano ancora definitivi, durante la notte, in molti quartieri di Istanbul, i sostenitori del Chp hanno festeggiato la vittoria con fuochi d’artificio, musica e sfilando con bandiere turche.

Il maggior partito di opposizione in Turchia a livello nazionale, il Chp, ha raggiunto il maggior numero di consensi alle elezioni amministrative di ieri, con il 37,7%, battendo per la prima volta la formazione di Erdogan, l’Akp, che ha ottenuto il 35,4%, segnando uno dei risultati più bassi della sua storia politica. Lo dicono i dati pubblicati dalla tv di Stato Trt, con oltre il 99% delle schede scrutinate, mentre i risultati saranno ufficialmente confermati nei prossimi giorni dal Consiglio Elettorale supremo di Turchia (Ysk).

I sindaci del Chp hanno vinto nelle cinque città più grandi del Paese, tra cui Istanbul e la capitale Ankara. Il partito di Erdogan si è dimostrato ancora forte in parte dell’Anatolia centrale, pur perdendo diverse province nella regione, storicamente la sua roccaforte, sia a favore del Chp ma anche a causa delle vittorie dell’islamista Yeniden Refah Partisi e del partito di estrema destra nazionalista Mhp, formazioni che alle presidenziali dello scorso anno sostenevano Erdogan. Il partito filocurdo e di sinistra Dem ha ottenuto un ottimo risultato nel sud-est, al confine con Siria e Turchia, aumentando il numero dei suoi voti e delle province conquistate, rispetto a cinque anni fa.

Secondo quando affermato dal Consiglio elettorale turco, l’affluenza è stata del 78,7%, in calo rispetto alle amministrative di 5 anni fa, nelle quali aveva votato l’84,6% degli aventi diritto, e anche rispetto alle presidenziali dello scorso anno, quando la partecipazione aveva sfiorato il 90%.

“I nostri elettori hanno preso una decisione molto importante, hanno deciso di stabilire una nuova politica in Turchia”. Lo ha affermato Ozgur Ozel, il segretario del maggior partito di opposizione Chp. “Il Chp ha ottenuto un risultato storico e ha deciso come governare il nostro Paese e i nostri comuni”, ha aggiunto Ozel, in un discorso trasmesso in tv.

Erdogan, ‘al voto non abbiamo ottenuto ciò che volevamo’

“Purtroppo non abbiamo potuto ottenere il risultato che volevamo alle elezioni”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante un discorso dalla sede del suo partito Akp ad Ankara, trasmesso dalla tv di Stato Trt. Erdogan ha ammesso la sconfitta, dopo che i candidati del suo partito hanno perso ad Ankara e a Istanbul e in tutte le maggiori città del Paese. “Se Dio vuole, continueremo il nostro percorso vincendo”, ha aggiunto il presidente turco.

Orhan Pamuk, ‘felice per i risultati del voto in Turchia’

“Sono felice dei risultati alle elezioni di ieri. Gli elettori secolari, democratici e pro europei della Turchia hanno passato ieri una buona notte. Questa è una reazione alla grave cattiva gestione dell’economia, e alla crescente povertà della popolazione”. Lo ha dichiarato all’ANSA il premio Nobel per la letteratura turco, Orhan Pamuk, commentando i risultati delle elezioni di ieri che hanno visto trionfare il maggior partito di opposizione in Turchia contro l’Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan.

