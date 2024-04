Ad aprile previsti nuovi rincari sulle bollette mentre i bonus sociali per l’elettricità e il gas tornano al regime ordinario

Tornano quindi le soglie Isee per accedere all’agevolazione: 9.530 euro e a 20.000 euro per le famiglie più numerose con oltre tre figli. Il bonus sociale luce e gas consiste nella possibilità di usufruire di uno sconto in bolletta per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate. Si ritorna però ai requisiti ordinari: la soglia Isee per ottenerlo sarà pari a 9.530 euro, che sale a 20mila euro per le famiglie numerose (con oltre 3 figli).