Germania, un uomo si è fatto vaccinare 217 volte contro il Covid

In Germania, un 62enne tedesco si è fatto vaccinare 217 volte contro il Covid nell’arco di 29 mesi.

L’uomo, che secondo i ricercatori è la “persona più vaccinata della storia”, non ha riportato alcun effetto collaterale a causa delle somministrazioni. Del fatto ha parlato la rivista “The Lancet Infectious Diseases”, alla quale gli studiosi che hanno seguito il caso hanno detto che il sistema immunitario del 62enne sta ancora lavorando a pieno ritmo. Il suo corpo non ha mostrato segni di affaticamento: il 217esimo vaccino ha comunque aumentato il suo numero di anticorpi contro il Covid, hanno scoperto i ricercatori. Inoltre, hanno aggiunto gli studiosi, non è mai risultato positivo al Covid e non ha mostrato segni di infezione pregressa.