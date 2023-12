PUBBLICITA

I Paesi dell’Ue hanno bloccato l’accordo sui rider

Cade dunque l’intesa politica, raggiunta in via provvisoria il 13 dicembre, sulle nuove norme a tutela della categoria e dei lavoratori di piattaforme come Uber, Deliveroo, Glovo. Lo riferisce la presidenza di turno della Spagna.

Tra gli ambasciatori dei ventisette non è stata infatti trovata la maggioranza necessaria e il dossier non è quindi stato sottoposto al voto.

Redazione Tgcom24.Mediaset