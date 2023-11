PUBBLICITA

Sviluppata con il contributo di designer di auto sportive e hypercar ad alte prestazioni, spiega un comunicato, la .1R, oltre a garantire massimi standard e prestazioni, è personalizzabile attraverso un configuratore online che, peraltro, offre gli esatti colori e materiali disponibili sulle auto sportive extralusso di Aston Martin.

PUBBLICITA

Grazie alla sinergia e ai valori condivisi dai due marchi britannici, Aston Martin e J.Laverack hanno applicato processi di progettazione e ingegnerizzazione innovativi per produrre un design visually boltless completamente integrato con l’intento di trasmettere all’utente purezza estetica e dettagli fuori dal comune.

La J.Laverack Aston Martin .1R è stata costruita con congiunzioni in titanio parametriche e stampate in 3D, e tubi in fibra di carbonio scolpiti, per un giusto mix di responsività e comfort, ma puntando anche a elevati standard di eleganza e bellezza. Le giunture morbide delle congiunzioni e dei tubi sono innovative e la trama a spina di pesce della fibra di carbonio rimane estremamente pulita, nonostante la complessità della produzione.

La J.Laverack Aston Martin .1R è caratterizzata da linee pulite e impeccabili proprie dove nelle normali biciclette ci si aspetta di trovare fissaggi, come ad esempio sull’attacco manubrio o sul reggisella. Le pinze dei freni integrate a quattro pistoni sono state progettate da zero e hanno richiesto lo sviluppo di attrezzatura su misura. Il risultato è che non si trova un solo cavo esposto su tutta la bicicletta.

Sviluppata in collaborazione con i più innovativi designer del mondo automobilistico di alto livello, la .1R non solo riprende la maestria progettuale dei programmi di sviluppo di supercar e hypercar Aston Martin, ma beneficia anche del massimo livello dell’ingegneria delle biciclette da strada.

Foto: astonmartin.jlaverack.co.uk

“La collaborazione con il team di Aston Martin ha dato vita a nuove idee e innovazioni, la cui applicazione ha creato una bicicletta più avanzata di qualsiasi altra attualmente disponibile sul mercato. Lavorando con Aston Martin non solo abbiamo portato le nostre biciclette in titanio a nuovi livelli, ma abbiamo anche sviluppato una vera e propria innovazione all’interno dell’industria ciclistica, creando una bicicletta con livelli impareggiabili di artigianalità e ingegneria delle prestazioni”, ha dichiarato Oliver Laverack, co-fondatore di J.Laverack Bicycles. “Ogni componente è stato progettato per essere parte del tutto e per sposarsi perfettamente con gli elementi adiacenti, raggiungendo un grado di integrazione insuperabile, che pone le basi dell’innovativo design senza bulloni della J.Laverack Aston Martin .1R”.

“La J.Laverack Aston Martin .1R è essenzialmente una hypercar in titanio su due ruote”, ha sottolineato Marek Reichman, executive vice president e chief creative officer di Aston Martin. “La genialità semplice e intelligente sta nel modo in cui abbiamo fuso i progressi ingegneristici della bicicletta con la purezza del design delle prestazioni per offrire un’esperienza di guida esaltante. Il risultato è una forma distintiva, nata dalla tradizione e dalla tecnologia e realizzata a mano utilizzando solo i materiali più avanzati, che si addice alla tradizione e alla proiezione al futuro delle nostre due iconiche aziende britanniche”.

Ogni cliente potrà creare la propria versione da sogno della .1R grazie all’integrazione della bicicletta nel pluripremiato configuratore online di Aston Martin, conclude il comunicato. Ogni acquirente sarà invitato presso la sede Aston Martin di Gaydon dove insieme con J.Laverack, potrà personalizzare la propria .1R in modo unico. I clienti potranno scegliere le stesse palette di colori e le stesse finiture disponibili sulle auto Aston Martin.

Tra le curiosità, l’attacco manubrio Sphyr (che prende il nome dallo squalo martello (Sphyrna), è stampato in 3D da titanio secondo le misure uniche di ogni proprietario, mentre l’altezza sella viene regolata con una serie di anelli in titanio personalizzati che possono essere cambiati. Ogni bicicletta verrà inoltre fornita con un set di attrezzi unico, che si troverà accanto all’interno di una splendida valigetta in legno fatta a mano. E ancora: Il design delle ruote della hypercar si intravede in miniatura nei tappi dei pistoni in titanio dei freni della bicicletta, mentre se si ispezionano le calotte sul movimento centrale filettato della .1R si noterà un parallelismo con le ghiere centrali delle ruote di una Aston Martin Valkyrie. Altri dettagli includono lo stelo forato, che rispecchia lo strake laterale di una Aston Martin DB12, pur lasciando spazio sufficiente per il passaggio interno dei tubi dei freni. Anche i perni in titanio sono un’opera d’arte, con uno spessore delle pareti di soli 0,7 mm in alcuni punti. Inoltre, a differenza di altre biciclette, l’estremità di ciascun asse è nascosta sul lato.

La J.Laverack Aston Martin .1R fa il suo debutto pubblico al Rouleur Live di Londra oggi, giovedì 2 novembre. Il Rouleur Live, una celebrazione della cultura ciclistica, si terrà alla Truman Brewery di Londra da giovedì 2 novembre a sabato 4 novembre. Per maggiori informazioni sulla J.Laverack Aston Martin .1R, visitare il sito: https://astonmartin.jlaverack.co.uk.

Foto: astonmartin.jlaverack.co.uk