Studio, ‘in Ue discriminato 45% persone origine africana’

Indagine agenzia europea Fra, maglia nera a Germania e Austria

“Quasi la metà delle persone di origine africana nell’Ue è vittima di razzismo e discriminazione nella loro quotidianità, in aumento rispetto al 2016”.

E’ quanto emerge dalla nuova indagine dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (Fra) secondo la quale “il 45 % degli intervistati dichiara di essere stato discriminato sulla base della razza nei cinque anni precedenti l’indagine”.

Nell’ultima rilevazione la percentuale si era attestata al 36%. In Austria e Germania, sottolinea l’agenzia Ue, il dato supera il 70%. In Italia la percentuale è del 44%, in lieve calo rispetto al 49% del 2016.

