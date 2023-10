Manovra, più difficile andare in pensione. Taglio del cuneo confermato

PUBBLICITA

Nella bozza in 91 articoli presenti macro capitoli pensioni, sanità, famiglia spending review

Nella bozza della manovra confermato il taglio del cuneo e novità sulle pensioni: le lavoratrici con almeno 35 anni di contributi potranno accedere ad Opzione donna purché abbiano compiuto 61 anni, mentre arriva quota 104 ma con penalizzazioni.

PUBBLICITA

Dal 2025 più contributi per le pensioni anticipate. Per Comuni e Regioni spending review da 600 milioni all’anno. Assicurazioni anticalamità, per le imprese obbligo dal 2024. Aumentano le tasse sulle sigarette. Sgravi alle mamme. Rischio aumenti per l’imposta di soggiorno in vista del Giubileo. Sale l’imposta sugli immobili all’estero. (Ansa).

Red Altarimini