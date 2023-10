Guerra Israele-Hamas, l’arrivo a Pratica di Mare degli aerei con a bordo 200 italiani

PUBBLICITA

Il rimo sbarco già effettuato in mattinata. Uno dei due voli era decollato dall’Italia ieri sera intorno alle 23, il secondo invece si trovava in Kuwait e, dopo uno scalo a Cipro, ha raggiunto l’aeroporto Ben Gurion

PUBBLICITA

Sono in arrivo all’aeroporto di Pratica di Mare i due aerei militari italiani Boeing Kc767 con a bordo circa 200 connazionali che stanno rientrando da Israele. Il primo volo, già atterrato, era decollato da Pratica di Mare ieri sera intorno alle 23, il secondo invece si trovava in Kuwait e, dopo uno scalo a Cipro, ha raggiunto l’aeroporto di Ben Gurion. Gli arrivi sono previsti tra le 7 e le 9:30. (GUERRA HAMAS-ISRAELE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LO SPECIALE). Il tutto è stato disposto e coordinato dal Comando operativo di Vertice interforze della Difesa. Altri due voli militari sono oggi in programma per consentire agli italiani ancora presenti in Israele di far rientro in Patria. Lo ha fatto sapere l’Unità di Crisi della Farnesina, in coordinamento con l’ambasciata a Tel Aviv e il Consolato Generale a Gerusalemme, presenti anche con un desk appositamente organizzato presso l’aeroporto Ben Gurion, e pienamente operativi.