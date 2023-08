Francia: incendio in Alsazia, casa vacanze non era a norma

PUBBLICITA

Lo ha detto il sostituto procuratore di Colmar

La casa vacanze nell’est della Francia in cui, ieri, 11 persone disabili sono rimaste uccise in un incendio non rispettava le norme di sicurezza antincendio richieste per una proprietà di questo tipo, ha dichiarato il sostituto procuratore della città di Colmar, Nathalie Kielwasser.

“L’alloggio non era stato sottoposto all’ispezione di sicurezza obbligatoria” e “non aveva le caratteristiche necessarie per ospitare il pubblico”, ha dichiarato. (Ansa)