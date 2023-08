PUBBLICITA

È morta l’attrice Antonella Lualdi, una splendida signora del cinema italiano.

La notizia dal fratello Carlo contattato dall’ANSA.

92 anni, Lualdi era ricoverata in un ospedale fuori Roma, precisa Carlo, avvisato da Stella, una delle due figlie con Antonellina dell’attrice.

Popolarissima negli anni ’50 e ’60, aveva sposato il collega Franco Interlenghi cominciando un lungo sodalizio anche professionale.

Lualdi aveva recitato per Ettore Scola, con Vittorio Gassman e in tanti film a cominciare da Miracolo a Viggiù di Luigi Giachino che l’aveva lanciata nel dopoguerra. Era nata a Beirut in Libano il 6 luglio 1931. (Ansa)