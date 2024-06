Piscine all’aperto a Roma: 13 indirizzi per l’estate 2024

Una selezione di piscine estive per refrigerarsi dal caldo afoso tipico di Roma

di Francesca Demirgian

Redazione RomaToday

La stagione estiva sta per partire. Dal 1 giugno apriranno diverse piscine e parchi acquatici della città. D’altronde anche le temperature non lasciano più spazio a dubbi: l’estate è arrivata.

Ma quali sono le piscine all’aperto protagoniste della stagione 2024, quali gli orari, i costi, gli indirizzi? RomaToday vi presenta una guida alla scoperta delle migliori piscine estive da scoprire a Roma e dintorni:

Sporting Club Ostiense

Dal 27 maggio al 1 settembre apre la piscina all’aperto dello Sporting Club Ostiense. Una vasca da 25 metri, accessibile dal lunedì alla domenica, con 2 corsie dedicate interamente al nuoto libero e il resto dello spazio acqua a disposizione della balneazione e di chi desidera rinfrescarsi e rilassarsi. A disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 anche il chiosco bar a bordo vasca, che offre bibite, snack, panini, gelati, insalate, macedonie. A bordo vasca si accede solo con le ciabatte e per entrare in acqua è obbligatoria la cuffia. Obbligatoria anche la doccia prima di entrare in acqua.

Tennis Club Garden

Una piscina del tutto rinnovata per inaugurare la stagione 2024. Il Tennis Club Garden, circolo sportivo in via di Capannelle, limitrofo al Parco degli Acquedotti, apre le porte della sua piscina esterna il 1 giugno. Qui ci si potrà rinfrescare, rilassare, divertirsi nelle giornate più calde dell’estate e sarà possibile anche organizzare eventi privati.

Tennis Club Garden, via delle Capannelle 217 – 06 722 2339

Aquaniene

Dal 25 maggio ha riaperto la piscina olimpica estiva del centro sportivo Aquaniene. Sarà disponibile tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18,30, domenica e festivi dalle 8,30 alle 18,30. Come ad ogni stagione, vengono proposti sia abbonamenti che ingressi giornalieri.

Aquaniene, viale della Moschea, 130 – 06 808 40 59

Aqua World

Dal 1 giugno apre Aqua World, nella sua nuova versione con un ingresso indipendente (incluso nel biglietto 3 parchi). Ci si potrà divertire sugli scivoli Vortex e Boomerang. Ad attendere gli ospiti c’è anche la Phuket Beach con il percorso relax a bordo di gommoni nel Fiume Lento Paradiso, la Cinepiscina e l’Area Vip con ombrelloni e cabanas.

Aqua World, via Irina Alberti, Roma

Link sponsorizzato – Acquista i biglietti scontati per Aqua World

MagicSplash

Lasciamo Roma per dirigerci a Valmontone dove, da sabato 1 giugno, riapre MagicSplash, l’area acquatica di MagicLand. Tiki Bay, un playground acquatico di pensato per i piccoli avventurieri con 6 scivoli e un grande secchio a forma di ananas, Laguna Tiburon, area giochi bagnata con spruzzi e giochi d’acqua, Cala Tortuga, con 4 scivoli acquatici adatti a tutta la famiglia, area wellness, spiaggia bianchissima e tanto altro.

Magicland, via della Pace – Valmontone

Link sponsorizzato – MagicSplash, il parco acquatico porta i “Caraibi” a Valmontone

Magicsplash Valmontone

Physical Village

Il Physical Village riapre il servizio di balneazione estiva da domenica 2 giugno con un’apertura straordinaria in occasione della Festa della Repubblica e poi ufficialmente da domenica 9 giugno. Domenica 2 giugno la piscina sarà parzialmente coperta, mentre l’area solarium sarà completamente accessibile. La piscina sarà aperta dalle 9,30 alle 18,30. In occasione del 2 giugno i prezzi saranno i seguenti: 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini dai 3 agli 8 anni.

Physical Village, via Federico Turano, 44 – 06.22799622

Tennis Club Appio Claudio

Inizia la stagione estiva 2024 al Tennis Club Appio Claudio, con l’apertira della piscina dal 1 giugno. Da quest’anno sarà possibile prenotare e scegliere anticipatamente online il proprio posto. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del circolo sportivo.

Appio Claudio Tennis Club, Parco degli Acquedotti, viale Appio Claudio, 115 – 06 71510163

Circolo Sportivo Villa De Sanctis

Sabato 25 maggio ha aperto la piscina del Circolo Sportivo Villa De Sanctis. Nel Parco di Villa De Sanctis è possibile, infatti, rinfrescarsi nella piscina all’aperto del circono sportivo omonimo. Limitrofa al verde e agli alberi della villa, questa piscina è un’oasi di relax in periferia. E’ presente anche un punto ristoro all’interno della struttura.

Piscina Villa De Sanctis, via dei Gordiani, 5 – 0624408515

Circolo Arca

Il Circolo Arca, in estate, diventa un vero punto di riferimento per famiglie. La balneazione estiva riparte sabato 1 giugno: presso il circolo in via degli Angeli si trovano ampie piazzole al verde, con ombrelloni e lettini e zone alberate per chi non ama troppo sole. A bordo piscina sono presenti un chiosco attrezzato, servizi e spogliatoi. Le piscine sono aperte dal lunedì alla domenica, dalle 9:30 alle 19.

Circolo Arca, via degli Angeli 146 (zona Porta Furba-Quadraro) – 06.24300964

Appia Country

Con l’arrivo dell’estate, riapre al pubblico anche la piscina aperta dell’Appia Country nella cornice naturale del Parco dell’Appia Antica. La piscina riapre il 1 giugno, weekend inclusi, fino a metà settembre, tutti i giorni dalle 9 alle 19. E’ possibile acquistare un ticket giornaliero (intero o mezza giornata) o un mini abbonamento da 10 ingressi. Nel weekend è consigliata la prenotazione.

Appia Country, Via Appia Pignatelli, 454 – 067180137 – 3478465415 (Whatsapp)

Salaria Sport Village

Da sabato 1 giugno riapre la piscina olimpica all’aperto e la Laguna con spiagga per più piccoli al Salaria Sport Village. Da domenica 2 giugno, la piscina

sarà aperta tutti i giorni con orario e prezzi ufficiali per la stagione estiva 2024. I bambini fino a 9 anni entrano gratis.

Salaria Sport Village, Via San Gaggio 5 – 06/24404811

Sporting Club Paradise

In zona Capannelle, riapre la piscina dello Sporting Club Paradise sabato 1 e domenica 2 giugno. Una vasca di dimensioni semiolimpioniche di 25 metri, con profondità variabile (1,20 m – 2,20 m) e 6 corsie e una temperatura di circa 28 gradi, per trascorrere qualche ora di relax da soli, in coppia, con gli amici e anche con i bambini. Un club elegante e signorile tra Capannelle e Cinecittà, con ombrelloni e lettini a bordo piscina e 2 ampi parcheggi interni a disposizione del pubblico. La piscina resta aperta con orario 9-19

Sporting Club Paradise, via delle Capannelle 134 – 067313629 – 3371092013

Domar Sporting Center

Ha riaperto dall’ultimo weekend di maggio, in via Portuense, la piscina estiva di Domar Sporting Club. Aperta tutti i giorni, 7 su 7, dalle 9 alle 18,30 (consigliata la prenotazione soprattutto nel weekend). E’ previsto un ombrellone per nucleo familiare. Oltre alla balneazione e al divertimento in acqua, presso Domar ci si potrà rilassare nel solarium o in piazza Domar. E’ presente anche una piscina adatta ai bimbi più piccoli con scivoli e altri divertimenti.

Domar Sporting Club, Via Portuense 761/B – 06 655 3608