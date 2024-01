Roma, allarme smog: “I fragili restino a casa”

PUBBLICITA

E’ allarme smog a Roma dove i livelli di Pm10, le polveri sottili sulla concentrazione del particolato, nella giornata del 1 gennaio hanno superato la soglia massima consentita.

Lo ha segnalato il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, avvertendo che la situazione perdurerà per almeno “48-72 ore”. “I soggetti a rischio – in particolare bambini, alle donne in gravidanza, ai cardiopatici e più in generale, soggetti con patologie respiratorie – è opportuno che rimangano a casa”, si legge in un documento.

Un miglioramento dovrebbe iniziare a vedersi da venerdì 5 gennaio. Gli esperti invitano ad “attuare una serie di azioni volontarie volte alla riduzione delle emissioni” con l’obiettivo di “prevenire l’aumento delle concentrazioni inquinanti”, quindi preferire veicoli elettrici o ibridi o utilizzare mezzi pubblici e il car sharing.

