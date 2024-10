La truffa dei finti sordomuti colpisce anche in fiera: tre arresti

La tentata rapina ai danni di un giovane in città per l’expo del Salone Nautico

BOLOGNA – Il trucco dei finti sordomuti che chiedono soldi per un’associazione di disabili colpisce ancora in fiera, che in questo fine settimana ha richiamato migliaia di persone in occasione del Salone Nautico. La vittima è un ragazzo di 25 anni, residente fuori città arrivato a Bologna per visitare l’expo. All’esterno della fiera, il giovane è stato avvicinato da tre persone che, porgendogli la cartellina recante l’intestazione e il logo di una fantomatica no-profit, gli chiedevano soldi fingendosi sordo-muti.

A quel punto il ragazzo ha tirato fuori dal portafogli qualche banconota, cinquanta euro in totale. Ma non ha fatto in tempo a consegnare il denaro che uno dei tre gliele ha sfilate di mano e si è dato alla fuga insieme ai complici. Capito di essere stato raggirato, il 25enne ha inseguito e fermato i tre uomini e ha chiesto loro di restituirgli i soldi.

Colti in flagrante i tre hanno afferrato il giovane per le braccia minacciandolo di colpirlo se non li avesse lasciati in pace e se ne fosse andato. La vittima così si è rivolta subito al presidio di polizia presente all’evento.Nel giro di pochi minuti, gli agenti sono riusciti a rintracciare i responsabili e a identificarli: si tratta di cittadini rumeni, di età tra i 22 e i 24 anni, in Italia senza fissa dimora e già con numerosi precedenti. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato le banconote appena sottratte – restituite poi alla vittima – e le cartelline ingannevoli. Per tutti e tre è scattato l’arresto per tentata rapina impropria e, su disposizione della Procura di Bologna, sono stati portati in carcere. Redazione BolognaToday