Chi sono i parlamentari più assenteisti? Ecco la classifica dei meno presenti

Con la pausa estiva, emerge la classifica delle presenze parlamentari: tra i più assenteisti al Parlamento ci sono Angelucci e Fascina, mentre Calenda risulta il leader meno presente al Senato .

Siamo ad agosto, ed è tempo di tirare le somme, analizzando la presenza dei parlamentari nei rispettivi uffici. Tra i deputati più assenteisti spiccano nomi della maggioranza di governo. Umberto Bossi, storico leader della Lega, guida la classifica riportata in queste ore da Open, ma le sue assenze sono giustificate da problemi di salute. Segue Antonio Angelucci, deputato e imprenditore del settore editoriale, con una percentuale impressionante del 99,85% di assenze, avendo partecipato solo a 13 voti su 8.777. Marta Fascina, esponente di Forza Italia e ultima compagna di Silvio Berlusconi, occupa il terzo posto con il 93,87% delle assenze. Tra i meno presenti si segnala anche Carlo Calenda, leader di Azione, che ha partecipazione solo al 50,5% delle sedute, seguito da Matteo Renzi con il 55,53%.

I Parlamentari modello: ecco chi eccelle

Nonostante il predominio degli assenteisti tra i membri della maggioranza, ci sono anche deputati che eccellono per la loro presenza costante. Alessandro Battilocchio di Forza Italia guida la classifica con un eccezionale 0,05% di assenze. Marco Grimaldi, vicepresidente di Avs, segue con uno 0,16% di assenze, mentre Italo Tremaglia di Fratelli d’Italia si distingue con lo 0,24%. I deputati del Partito Democratico, Federico Fornaro e Andrea Casu, si collocano rispettivamente con il 0,50% e lo 0,64% di assenze. Questi risultati mettono in luce l’impegno di alcuni membri del parlamento nonostante le difficoltà generali.

Senato e Camera: eccellenze e assenze

Al Senato, si distinguono per la loro eccellente partecipazione i senatori Giorgio Maria Bergesio (Lega), Mara Bizzotto e Antonio Iannone (FdI), tutti con il 100% di presenze, seguiti da Gianni Berrino e altri con il 99,9%. Al contrario, Guido Castelli (FdI) è il meno presente con il 14,38%, seguito da Claudio Borghi (Lega) e Francesca La Marca (PD). Tra i capigruppo alla Camera, Riccardo Molinari (Lega) eccelle con solo lo 0,88% di assenze, mentre Massimiliano Romeo (Senato), Stefano Patuanelli (M5S) e Lucio Malan (FdI) hanno registrato presenze superiori al 99%. Tra i senatori a vita, Renzo Piano non ha partecipato a votazioni, mentre Carlo Rubbia e Mario Monti hanno rispettivamente lo 0,04% e l’0,81% di presenze. I ministri Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto si segnalano per l’alto tasso di presenza, con solo l’1,34% e il 2,83% di assenze.

di Riccardo Quarta

Redazione MSN.it