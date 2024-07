La romena aveva numerosi precedenti specifici e sarà allontanata da Vicenza per 4 anni

Girava in via Cavour fingendosi sordomuta e invitando i passanti a fare una donazione per una associazione che seguiva le persone come lei. Ma nulla di quello che diceva era vero. I carabinieri di Vicenza, mentre erano impegnati in una serie di controlli nelle zone più calde della città, hanno fermato una donna che era stata segnalata anche dai residenti di contrà Cavour. Dai controlli dei carabinieri non solo la donna non era sordomuta ma non esisteva nemmeno l’associazione per la quale stava raccogliendo fondi. La romena risultava inoltre con numerosi precedenti penali specifici per truffe attuate in varie regioni d’Italia. È stata quindi portata in questura dove le sono stati notificati degli atti giudiziari della procura di Roma. Inoltre il questore di Vicenza ha emesso un foglio di via nei suoi confronti con il quale fa divieto alla donna di rientrare nel Comune di Vicenza per 4 anni.

di Redazione Il Giornale di Vicenza