I limoni della costiera amalfitana si stanno ammalando

Quando le condizioni ambientali sono favorevoli, per esempio a temperature comprese tra 18 e 25 gradi, il fungo colonizza i vasi linfatici della pianta e le sue tossine possono causare il disseccamento prima delle foglie, poi dei rami. Nella fase avanzata della malattia il tronco assume un colore rosa-salmone o arancione e sulla superficie iniziano a comparire puntini neri, non visibili facilmente a occhio nudo.

I sopralluoghi organizzati dall’associazione di agricoltori Coldiretti di Salerno hanno accertato che circa un terzo dei limoneti è stato infettato dal Plenodomus tracheiphilus, una quota molto più significativa rispetto agli ultimi anni. I primi contagi sono stati segnalati sulla costiera amalfitana e poi hanno coinvolto anche la penisola sorrentina. Fortunato Della Monica, sindaco di Cetara e presidente della conferenza dei sindaci della costiera amalfitana, ha detto che a questo ritmo le coltivazioni di limone potrebbero scomparire dalla costiera nel giro di 5 o 6 anni.

Quando il fungo attacca il limone è impossibile curare la pianta e per questo l’unico modo per evitare la diffusione del contagio è prevenirlo. Uno dei metodi più utilizzati è l’utilizzo di prodotti a base di rame dopo la potatura, che consentono di sanificare le ferite del legno e bloccare l’ingresso al fungo. Dove è possibile, si raccomanda di installare reti antigrandine e barriere frangivento per evitare le conseguenze degli eventi atmosferici intensi sulla pianta. In molti casi gli agricoltori intervengono potando drasticamente le piante e bruciando i rami infetti.

Il prossimo 23 luglio è stata convocata una riunione con tutti i sindaci della costiera amalfitana, la Regione Campania e il consorzio di tutela del limone Costa d’Amalfi per capire come intervenire. Le associazioni degli agricoltori hanno già chiesto alla Regione un sostegno economico. Oltre alle conseguenze per l’economia del territorio, i sindaci temono che una diffusione massiccia di questo fungo possa compromettere il paesaggio della costiera amalfitana e della penisola sorrentina: i limoni sono infatti uno dei simboli più associati a quella zona, le piante sono utilizzate per abbellire gli spazi pubblici e privati, i frutti stessi vengono venduti come una specie di souvenir ai bordi delle strade, e li si trova spesso richiamati nelle decorazioni di piastrelle e altri souvenir.

di Redazione IL POST