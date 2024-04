Umbria Fiere di Bastia. Chiedono denaro per non udenti e disabili ma è una truffa

E’ successo all’Umbria Fiere di Bastia in occasione della manifestazione “Agriumbria”, i falsi benefattori hanno tutti un’età compresa tra i 22 e 35 anni

Sono state ben nove le denunce della Polizia all’“Umbria Fiere” di Bastia in occasione della manifestazione “Agriumbria”, dove altrettante persone di età compresa tra i 22 e 35 anni sono state accusate di tentata truffa e sostituzione di persona.

Di questi – tutti di nazionalità romena – quattro sono stati sorpresi in due occasioni (notati dal personale di vigilanza) mentre spacciandosi per personale di un’associazione benefica, chiedevano ai passanti donazioni di denaro da destinare a non udenti, disabili e bambini in condizioni di difficoltà.

E’ stata proprio la vigilanza a chiedere l’intervento della Polizia, che giunta sul posto ha fermato i 9 “sospetti”, appurando la truffa in atto, e li ha tutti condotti al Commissariato di Assisi per l’identificazione.

Oltre alla denuncia nei loro confronti è stato anche emesso l’ordine di allontanamento con divieto di ingresso nel centro fieristico, oltre alla sanzione amministrativa prevista dal Regolamento urbano del Comune di Bastia

Redazione Tuttoggi info