Redditi parlamentari 2023, Renzi è il più ricco, Conte il più “povero” con 24mila euro:

PUBBLICITA

Fine anno, tempo di bilanci: ecco quanto guadagnano i parlamentari italiani e chi è il più ricco in base alle dichiarazioni dei redditi 2023. Stando ai documenti depositati alla Camera, il capo del Movimento 5 Stelle ha conseguito un reddito lordo pari 24.359 euro. Il segretario di Italia Viva, invece, ha guadagnato 3 milioni e 217mila euro. Ma non è l’unico senatore “milionario”.

PUBBLICITA

Il più ricco

Il senatore più ricco della Repubblica, con la dichiarazione dei redditi 2023, è diventato il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha guadagnato 3 milioni e 217 mila euro, circa 600 mila euro in più del 2022, superando il primo classificato dell’anno scorso, il senatore a vita e archistar internazionale Renzo Piano, che nel 2022 dichiarò 5,9 milioni di euro in Francia e 386.637 euro in Italia (6,3 milioni in totale).

Quest’anno il senatore a vita ha dichiarato complessivamente 2 milioni e 901 mila euro (2,5 tassati in Francia e 389.521 in Italia).

Il più “povero”

Giuseppe Conte è il leader politico italiano con il reddito più basso (qui la classifica dei più ricchi). Giusto alla vigilia di Natale il presidente del Movimento 5 Stelle ha depositato alla Camera la sua dichiarazione dei redditi del 2023 dalla quale risulta un reddito lordo di 24.359 euro. Il documento, come ha svelato il quotidiano online Open, evidenzia un dato curioso: poiché Conte è stato proclamato eletto in Parlamento il 13 ottobre 2022, la somma che emerge dalla dichiarazione depositata è pari ai due mesi e mezzo di stipendio da parlamentare. Ne deriva che in tutti i mesi precedenti l’ex premier non ha percepito un euro, quantomeno come compenso, dal Movimento. Non è da escludere, invece, che gli siano stati versati dei rimborsi spese per la sua attività politica che tuttavia come tali non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi. Ma c’è un’altra curiosità. Per via del gioco delle deduzioni e delle detrazioni, Conte nel 2022 ha pagato solo 1.776 euro di tasse, pari ad una pressione fiscale del 7,2 per cento.

Gli altri politici

Sopra il milione di euro è andato anche Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio (1 milione e 112 mila euro dichiarati), mentre il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha guadagnato poco meno dell’anno scorso (900 mila euro nel 2023, 935 mila nel 2022).

Meloni e Schlein

Cala di appena 2 mila euro, invece, il reddito del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nonostante abbia ceduto le quote del Twiga: l’anno scorso 300.763 euro, quest’anno 298.638. E sopravanza così, seppur di poco, la premier Giorgia Meloni che ha dichiarato 293.531 euro. Tra i leader di partito ci sono il leghista Matteo Salvini (99.699 euro) e la segretaria del Pd, Elly Schlein, che quest’anno ha dichiarato 94.725 euro rispetto agli 88 mila dell’anno scorso.

Redazione Il Mattino