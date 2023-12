Peugeot Nuovo 2008, un vero concentrato d’innovazione

PUBBLICITA

Non poteva essere che così, vista la forte presenza dell’innovazione nel Dna di Peugeot.

Nuovo 2008 è un modello all’avanguardia per la sua modernità, che spazia dalla elettrificazione dei propulsori fino alla connettività (che è uno degli asset fondamentali per rispondere alle richieste dei nuovi clienti) passando per il miglioramento della dinamica di marcia e delle soluzioni Adas per la sicurezza attiva

Con un’autonomia di oltre 400 km Peugeot E-2008 è, in primo luogo, il modello leader tra i suv 100% elettrici di segmento B.

Un traguardo ottenuto con il nuovo motore (già presente su E-208 ed E-308) che mette a disposizione una potenza massima aumentata del 15% arrivando a 115 kW/156 Cv, mentre la batteria è ‘cresciuti’ da 50 a 54 kWh.

Parallelamente gli ingegneri del Leone hanno realizzato un grande sforzo su tutti gli altri elementi che contribuiscono a determinare l’efficienza per arrivare assieme all’aumento delle prestazioni a quello dell’autonomia.

Ora E-2008 va ben oltre i 345 km di autonomia (ciclo misto Wltp) della precedente generazione e arriva – sempre nel ciclo misto di omologazione – fino a 406 km. Nuovo E-2008 viene proposto con due tipi di caricabatterie di bordo. Di serie è presente un dispositivo monofase da 7,4 kW mentre, in opzione, si può aggiungere un caricabatterie trifase da 11 kW. Per ottenere una delle tipiche ricariche, quella per ripristinare dal 20% all’80% la batteria, E-2008 richiede una sosta di 30 minuti se la colonnina pubblica eroga 100 kW, 4 ore e 40 minuti con una Wall Box da 7,4kW e 11 ore e 10 minuti – cioè lo spazio di una sosta notturna – con il collegamento ad presa rinforzata da 3,2 kW.

Ma Nuovo 2008 è anche un efficiente modello con motori termici. Viene proposto con il PureTech 100 3 cilindri a benzina 1,2 litri da 100 Cv, con il PureTech 130 3 cilindri benzina 1,2 litri da 130 Cv e infine con il diesel 4 cilindri 1,5 litri BlueHDi 130 che eroga 130 Cv. Questi due ultimi propulsori sono abbinati (di serie nel diesel e come optional nel benzina) con il cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

Come richiede un modello all’avanguardia come 2008, Peugeot dall’inizio del prossimo anno un modernissimo propulsore Hybrid 48V, composto da un motore benzina PureTech di nuova generazione da 136 Cv abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 marce che include un motore elettrico.

Grazie a una batteria che si ricarica durante la guida, questa soluzione offre una coppia supplementare ai bassi regimi e permette di ottenere consumi di carburante inferiori fino al 15%. Nella guida urbana, la nuova 2008 dotata del sistema Hybrid 48V può funzionare per oltre il 50% del tempo in modalità completamente elettrica e quindi con a zero emissioni allo scarico.

Nel Nuovo 2008 cresce anche la ‘densità’ di tecnologie a disposizione del guidatore e dei passeggeri. L’auto è ora dotata di serie del sistema Peugeot i-Connect che, come optional, può diventare i-Connect Advanced. Entrambi si controllano tramite il touchscreen centrale da 10 pollici ad alta definizione, facilmente personalizzabile, con schermata multipla per sfruttare widget o scorciatoie, molto semplice da usare e reattiva come quella di uno smartphone.

I menu si possono scorrere da sinistra a destra, o su e giù per le notifiche. Con un tocco di tre dita si visualizza invece la bacheca delle applicazioni. È facile tornare alla pagina principale in qualsiasi momento premendo il pulsante Home della tastiera sotto allo schermo. Il sistema Peugeot i-Connect offre una connettività completa attraverso il mirroring wireless per Apple CarPlay e Android Auto. Nel caso della versione i-Connect Advanced, è presente un sistema di navigazione connesso TomTom ad alte prestazioni. La mappa viene visualizzata sull’intero schermo da 10 pollici per una facile leggibilità. Il sistema viene aggiornato ‘over the air’ (Ota).

Con il comando “Ok Peugeot” del sistema i-Connect Advanced di Nuovo 2008 – che utilizza il riconoscimento vocale del linguaggio naturale – è inoltre possibile accedere a richieste e comandi relativi alle funzioni di infotainment. Per facilitare l’utilizzazione il sistema integra documentazione e tutorial di bordo.

