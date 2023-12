Nomi per cani, i 10 preferiti dagli italiani nel 2023

PUBBLICITA

I Ferragnez hanno chiamato la loro cagnolina Paloma. Ma quali sono i nomi per cani più diffusi nel nostro Paese? Da Luna a Zoe, da Kira a Leo: ecco i più amati e perché piacciono tanto

Se sei una fan dei Ferragnez, avrai sicuramente notato che la famiglia più famosa d’Italia ha accolto un nuovo membro: Paloma, una splendida cucciola di golden retriever. Il nome del cane è stato scelto da nonna Marina, la mamma di Chiara Ferragni, che ha voluto fare un regalo ai suoi nipotini Leone e Vittoria. Ma Paloma è un nome comune tra i cani italiani? E quali sono i nomi più amati e di tendenza per i nostri amici a quattro zampe?

Rover.com, sito web leader nel settore della cura degli animali domestici, ha analizzato i dati di oltre mezzo milione di cani iscritti al suo portale in Italia e ha stilato una classifica con i nomi più usati, più originali e più in voga nel 2023. Il report tiene conto di tutti gli elementi che influiscono sulla scelta del nome, come le serie tv, i personaggi famosi, il cibo e l’arte.

Luna è il nome preferito dagli italiani

Tra i nomi più usati, spiccano i classici Luna, Kira, Zoe, Mia e Leo, che si confermano tra i preferiti dagli italiani da anni. Tra le novità del 2023, invece, emergono nomi come Kody, Drago, Lina, Love e Funny, che mostrano una maggiore originalità e creatività da parte dei proprietari di cani.

Il report fa anche un’analisi delle fonti di ispirazione più comuni per i nomi dei cani. Tra gli amanti delle serie tv, il nome più diffuso è Olivia, come il personaggio interpretato da Sydney Sweeney nella prima stagione di The White Lotus. Segue Leone, il primogenito in casa Ferragnez. Altri nomi ispirati ai personaggi della serie Succession sono Roy, Logan e Tom.

Giotto e Leonardo, cani per appassionati di arte

Tra gli appassionati di arte, i nomi più scelti sono Giotto, Giorgio, Lucio, Giovanni e Leonardo, che richiamano alcuni dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi. Mentre tra i gourmand, il nome più popolare è Miele, seguito da Cipolla, Patata e Polpetta, che dimostrano una certa golosità da parte dei padroni di cani.

I tre nomi per cani più amati dagli italiani

Luna: il nome più gettonato, sia per le femmine che per i maschi, è un classico intramontabile che richiama la bellezza e la luminosità del satellite naturale della Terra. Luna è anche il nome del cane di Barack Obama, una labrador nera che ha vissuto alla Casa Bianca.

Kira: al secondo posto troviamo un nome di origine giapponese che significa “splendore” o “luce”. Kira è un nome adatto a cani vivaci e intelligenti, che amano giocare e farsi notare.

Zoe: il terzo nome più popolare è di origine greca e significa “vita”. Zoe è un nome perfetto per cani allegri e affettuosi, che riempiono di gioia i loro padroni. Zoe è anche il nome di una delle protagoniste della serie tv The Bold Type, una giornalista di moda che lavora per una rivista femminile.

Ogni nome ha il suo significato

Mia: al quarto posto c’è un nome di origine latina che significa “mia” o “amata”. Mia è un nome dolce e delicato, che esprime il legame speciale che si crea tra il cane e il suo proprietario. Mia è anche il nome di una delle attrici più famose di Hollywood, Mia Farrow, nota per i suoi ruoli in film di Woody Allen e Roman Polanski.

Leo: il quinto nome più scelto è di origine latina e significa “leone”. Leo è un nome forte e coraggioso, che si addice a cani fieri e protettivi, che sanno difendere la loro famiglia.

Jack: al sesto posto c’è un nome di origine inglese che significa “Dio è misericordioso”. Jack è un nome semplice e versatile, che si adatta a cani di diverse razze e caratteri.

Nomi per cani, anche Lucky e Lola nella top ten

Lucky: il settimo nome più usato è di origine inglese e significa “fortunato”. Lucky è un nome che esprime il desiderio di avere un cane che porti bene e che sia sempre felice.

Nina: all’ottavo posto troviamo un nome di origine spagnola che significa “ragazza”. Nina è un nome carino e femminile, che si presta a cani piccoli e graziosi, che amano coccole e attenzioni.

Stella: al nono posto c’è un nome di origine latina che significa “stella”. Stella è un nome che richiama la bellezza e il fascino del cielo notturno, e che si confà a cani eleganti e raffinati.

Lola: il decimo nome più diffuso è di origine spagnola e significa “dolore”. Lola è un nome che nasconde una certa malinconia, ma che al tempo stesso esprime una forte personalità e un carattere vivace.

