I grissini Vitavigor nel 2023 crescono del 30% con fatturato a 6,5 mln

Nel retail volumi +64%, estero vale il 41%

Milano, 14 dic. – Vitavigor, azienda milanese che da 65 anni produce grissini e sostitutivi del pane, nel 2023 ha registrato un fatturato in crescita del 30%, passato dai 5,2 milioni di euro del 2022 ai 6,5 milioni di euro nel 2023. A volume, il retail ha registrato una crescita del 64%, mentre il canale horeca prosegue la sua ripresa (+17%), avvicinandosi sempre di più ai consumi pre-Covid, e il foodservice mette a segno un +55%. L’estero, che arriva da anni di crescita a doppia cifra, ha proseguito su questa strada con una crescita del 28%, in particolare verso Europa, Canada, Australia e Giappone.

Il progressivo miglioramento tecnologico e la ricerca di soluzioni sempre più efficienti hanno infatti portato l’azienda a produrre 1.500 tonnellate di grissini all’anno, con una segmentazione che vede nel 2023 l’estero pari al 41% del fatturato totale dell’azienda; a seguire la Ggdo (28%), l’horeca (15%) e il foodservice (15%). Nonostante il rincaro delle materie prime, nel 2023 ancora si registra in particolare quello dell’olio extravergine d’oliva (+71% rispetto ad agosto 2022), Vitavigor continua a conquistare fette di mercato consistenti sia nel Belpaese sia all’estero.

“Il futuro per Vitavigor è una scommessa decisiva, sia nei mercati internazionali, dove l’obiettivo è consolidare la presenza nei Paesi in cui siamo già attivi e allargarci a nuovi orizzonti, sia in quello nostrano, dove miriamo a costruire una posizione di leadership in nuovi canali distributivi. Il valore della tradizione e la memoria delle origini sono per noi le direttrici su cui orientare la crescita dell’azienda – commenta Federica Bigiogera, responsabile marketing di Vitavigor – Era infatti il 1958 quando Giuseppe Bigiogera, storico fornaio meneghino, decise di perseguire l’ambizioso obiettivo di dare a Milano dei grissini che rispecchiassero l’anima vitale ed energica di una città nel vivo del suo sviluppo industriale. Dalla sua profonda conoscenza del pane ebbe origine ‘El super Grissin de Milan’. Nacque così il marchio Vitavigor, dal latino Vita-ae – vigor-is, (vitalità e forza)”.

Redazione AskaNews