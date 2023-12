Orban, Ue sblocchi i nostri fondi o niente aiuti a Kiev

PUBBLICITA

Il premier ungherese ha bloccato nella notte l’ok al bilancio

PUBBLICITA

Il premier ungherese, Viktor Orban, rivendica tutti i fondi europei destinati all’Ungheria e bloccati a causa delle violazioni dello Stato di diritto, per dare via libera al pacchetto di aiuti per l’Ucraina dentro la revisione del bilancio europeo bloccato dall’Ungheria nella notte costringendo il Consiglio europeo a rinviarne l’approvazione al 2024.

“Ho sempre detto che se qualcuno vuole modificare il bilancio, allora è una grande opportunità per l’Ungheria per chiarire che deve ottenere ciò a cui ha diritto.

Non la metà, o un quarto” ha detto il primo ministro in un’intervista a Kossuth Radio.

Red Ansa