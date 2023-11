Carlo Verdone aggredito alla stazione di Milano: «Ho avuto più paura che a Roma»

PUBBLICITA

L’attore e regista Carlo Verdone ha raccontato un’aggressione subita alla stazione di Milano su Sky durante il programma A cena da Maria Latella. «Alla stazione di Milano mi sono messo paura, più che a Roma, che è tutto dire!», ha scherzato. Poi il racconto: «C’erano due che si stavano massacrando a bottigliate con le ferite addosso intorno alle 8 di sera, ma poi c’era uno che improvvisamente, biascicando delle parole che non so nemmeno io, si è presentato con il collo di una bottiglia e mi urlava cose in una lingua che non capivo. Ho dovuto correre per le scale e andare velocemente al treno perché questo era mezzo ubriaco e mi correva dietro». «Non lo so che sta succedendo, è molto difficile. Ogni città ha i problemi suoi».

PUBBLICITA

Redazione Open.Online