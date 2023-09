PUBBLICITA

Costo della vita insostenibile e a decine si dimettono dagli ospedali del Nord per tornare ai paesi d’origine: è così che, in particolare pronto soccorso e reparti nevralgici, soprattutto di Emilia Romagna e Liguria, stanno perdendo infermieri che si dimettono per tornare a Sud.

È la denuncia di Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato Nursing Up: decine e decine di operatori sanitari, dal 2022 a oggi, hanno scelto di dimettersi, con rinuncia anche a contratti a tempo indeterminato nella sanità pubblica.

È il costo della vita a fare la differenza: la situazione degli ospedali del Sud non è migliore che al Nord, sottolinea De Palma, il caos dei pronto soccorso è lo stesso, peggiore e insostenibile è la situazione delle violenze perpetrate durante le ore notturne ai danni degli operatori sanitari. Il problema è che lo stipendio medio di poco più di 1400 euro netti non consente ad un giovane infermiere di mantenersi in città come Bologna o Genova. “Se nel 2022 avevamo evidenziato una situazione preoccupante per regioni come Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Veneto, con ben 1530 dimissioni di operatori sanitari, per la maggior parte infermieri – sottolinea De Palma – adesso nell’occhio del ciclone ci sono Emilia Romagna e Liguria. I numeri in particolare dicono che all’Ausl di Bologna, solo negli ultimi giorni sono arrivate ben 18 dimissioni, senza preavviso, da parte di infermieri, per un totale di ben 40 dimissioni negli ultimi tre mesi. Lo scorso anno dall’azienda sanitaria bolognese sono usciti 270 infermieri, mentre nel 2021, erano stati 180. Solo in piccola parte si tratta di pensionamenti programmati, mentre per oltre il 50% sono dimissioni. A fronte delle uscite, nota De Palma, non esiste assolutamente un piano di assunzioni “anche perché i bandi dei concorsi regionali vanno praticamente deserti”.

A fronte di retribuzioni inadeguate, aggiunge, gli operatori devono affrontare turni massacranti, assenza di ferie per carenza di colleghi. Non a caso sempre meno giovani scelgono la professione: l’ateneo genovese, al corso di scienze infermieristiche, si troverà per la prima volta ad avere più posti, 460, rispetto ai 448 candidati. C’è stato solo un flebilissimo aumento di assunzioni, poco più del 2% (Ufficio Statistiche del Ministero Salute, 2021), “manca un piano di investimento sulle risorse umane”.