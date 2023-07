Il ministro della Sanità tedesco in visita in Italia: “Qui il turismo non ha futuro. Usare le chiese come celle frigorifere”

Scontro col governo italiano dopo una serie di tweet di Karl Lauterbach in vacanza tra Roma, Siena e Bologna. Santanchè: “Stiamo lavorando per fronteggiare il cambiamento climatico”

Hanno sollevato polemiche e critiche le parole del ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach che, in un tweet del 13 luglio scorso, ha decretato la fine del turismo nel Sud Europa e in Italia in particolare, nel lungo periodo, a causa del cambiamento climatico. Parole che il ministro ha cercato poi di addolcire durante il suo soggiorno vacanziero proprio in Italia.

Heute in Bologna Italien eingetroffen, jetzt geht es in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weiter geht werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. https://t.co/jrSuZ7pD11 — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 13, 2023

Come se l’Italia e i Paesi del Sud Europa non cercassero di fare nulla per fronteggiare questi problemi. Un’osservazione a cui ha risposto la ministra del Turismo italiana Daniela Santanchè: “Ringrazio il ministro della Salute tedesco per aver scelto l’Italia come meta turistica, che d’altronde è da sempre la destinazione preferita dai suoi connazionali per le vacanze e, naturalmente, lo aspettiamo per accoglierlo nuovamente in futuro. Siamo consapevoli del cambiamento climatico in atto e che, ricordo, non riguarda soltanto l’Europa meridionale ma tutto il pianeta, tanto che il Piano strategico del turismo pone la sostenibilità come uno degli asset centrali e imprescindibile strumento per lo sviluppo e la crescita del settore. Una strategia che ci consentirà di rendere l’offerta turistica italiana accogliente e sostenibile 365 giorni l’anno. Siamo comunque certi che i tedeschi continueranno ad apprezzare sempre di più le vacanze italiane”.

Basilica di San Francesco (Siena). Wunderschöne mittelalterliche Bauweise, aber auch ein Kälteraum. Die Kirchen sollten in Hitzewellen als Kälteräume tagsüber offen sein und Schutz bieten. pic.twitter.com/z8wtUXZw9M — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 17, 2023

Tra i suggerimenti del ministro della Sanità tedesco quella di mantenere le chiese aperte – ‘fresche come celle frigorifere’ – per consentire alle persone di trovare riparo durante le ondate di caldo. Affermazioni che ha cercato comunque di stemperare con i complimenti sul patrimonio artistico italiano.