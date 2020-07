Roma, carta d’identità scaduta per 70 mila: fino a 3 mesi di attesa per rinnovarla

Tempi lunghi per prenotare l’appuntamento per rifare il documento in formato elettronico. Record in VI Municipio Primo giorno disponibile il 29 ottobre. Ma per alleviare i disagi di chi ha la carta d’identità scaduta e in scadenza, il documento resterà valido fino al 31 dicembre. Una decisione quella presa dal Governo anche per snellire le richieste giunte sul tavolo del Campidoglio

Tempi lunghi di attesa, anche fino a tre mesi, per prenotare un appuntamento per il rilascio della carta d’identità elettronica mediante la piattaforma online “Prenotazioni Cie”. Dopo la fine del lockdown e con la riapertura degli uffici dell’Anagrafe (il 3 giugno scorso), la mole di lavoro è aumentata e con questa anche i documenti arretrati da smaltire. Tant’è che negli uffici di via Duilio Cambellotti, VI municipio ( quello delle Torri) – che ha il record nella classifica dei tempi di prenotazione – il primo appuntamento disponibile è per il 29 ottobre, tra 110 giorni.

A rilento pure i municipi III ( Montesacro), V ( Prenestino) e XIV ( Monte Mario), che hanno messo con le spalle al muro i cittadini costretti quindi a rivolgersi ad uno sportello anagrafe diverso dal proprio per sbrigare la pratica. L’alternativa è aspettare l’1, il 5 e il 7 ottobre, quindi oltre 70 giorni. Lunghe attese anche per chi risiede nell’area del municipio IX, zona Eur. Qui, gli sportelli in viale Ignazio Silone sono full fino all’8 ottobre.

Fermo restando che dal giorno dell’appuntamento dovrà trascorrere circa una settimana prima di poter stringere fra le mani il tanto agognato documento di riconoscimento. Che potrà essere ritirato, a discrezione dell’utente, direttamente nella sede del Comune scelta oppure tramite posta. Le date e gli orari online cambiano da un giorno all’altro. Perfino da un’ora all’altra, considerando anche i romani che possono disdire l’appuntamento fino a 48 ore prima. Tra i municipi ingolfati anche il XII ( Monteverde), X ( Ostia) e XIII ( Aurelio) che hanno fatto slittare al 9, 11 e 18 settembre le domande di prenotazione. Per non parlare di I, II e VII: sul sito del ministero dell’Interno la possibilità di prenotare non è disponibile.

Intanto un dato è certo: le richieste non mancano. Il mese corrente è quindi al completo. Prenotando oggi in via Gerolamo Cardano ( municipio XI – Portuense), oppure in via Benedetto Croce ( municipio VIII – Montagnola) si aspetta fino al 27 agosto. Più fortunati, con un giorno di anticipo, i romani che possono raggiungere le sedi del IV municipio in via Tiburtina e in via San Romano.

In ogni caso, un escamotage è stato trovato per chi ha la carta d’identità scaduta e in scadenza: il documento resterà valido fino al prossimo 31 dicembre. Una decisione quella presa dal Governo anche per snellire le richieste giunte sul tavolo del Campidoglio, alle prese in questi giorni con il rinnovo di 72.527 carte di identità elettroniche scadute per i cittadini residenti a Roma nel periodo tra febbraio e agosto 2020. A questi cittadini verranno inviate comunicazioni informative, tramite e-mail o posta prioritaria, per rinnovare così il documento.

Permane la possibilità di rilascio di carta di identità cartacea nei casi di comprovata urgenza o indifferibilità. Intanto, causa Covid, il personale all’interno degli uffici anagrafici è stato drasticamente ridotto e non tutte le sedi sono tornate operative. È il caso, ad esempio, del municipio XI in via Fauglia, Eur Magliana: “La sede – informa il Viminale – non offre al momento disponibilità alla prenotazione di appuntamenti per il rilascio della Cie. Si prega di riprovare in un secondo momento”.