L’Università del Salento, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi della Regione Puglia, entra nel vivo del progetto finanziato dalla Regione Puglia – Dipartimento Welfare, nell’ambito del D.P.C.M. 14702/2023 “Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia”.

I primi tre corsi di sensibilizzazione alla Lingua dei Segni Italiana (LIS) e alla Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST) hanno preso il via, coinvolgendo gli studenti dell’Ateneo. Questi corsi sono tenuti da docenti sordi, affiancati da interpreti LIS professionisti, e saranno successivamente estesi al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Università, nonché ai docenti. La Convenzione con l’Ente Nazionale Sordi, firmata il 21 maggio 2024, sancisce un impegno comune per abbattere le barriere comunicative e promuovere una cultura inclusiva.

Obiettivi e Struttura dei Corsi I corsi, della durata di 50 ore per gli studenti e 30 ore per il personale, mirano ad avvicinare il mondo universitario alla cultura delle persone con sordità, insegnando i segni basilari della LIS. L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione tra gli studenti provenienti da tutti i corsi di laurea. Il sostegno dell’intero Ateneo è stato determinante, con i Consigli Didattici che hanno riconosciuto crediti formativi universitari (CFU) ai partecipanti e il Dipartimento di Scienze Giuridiche che ha messo a disposizione le aule per lo svolgimento dei corsi.

Il Servizio VEASYT: Tecnologia per l’Inclusione Dal 15 novembre è attivo presso gli sportelli dell’Università del Salento il servizio VEASYT Live!, sviluppato da VEASYT s.r.l., una start-up dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Questo servizio innovativo consente di superare le barriere comunicative nelle interazioni con persone sorde, sia tra studenti e personale udente sia tra personale interno con esigenze di accessibilità.

VEASYT Live! permette la comunicazione in tempo reale con interpreti LIS professionisti, disponibili dalle 8:00 alle 18:00. Grazie a un QR code posizionato all’esterno degli uffici universitari, gli utenti possono accedere facilmente al servizio e collegarsi con un interprete.

Come Accedere al Servizio Gli studenti e il personale con sordità possono utilizzare il QR code presente presso ogni ufficio per accedere immediatamente al servizio. È inoltre disponibile un link diretto per la connessione: http://unisalento.veasyt.app.

Un passo verso l’inclusione Questa iniziativa testimonia l’impegno dell’Università del Salento e della Regione Puglia nel costruire un ambiente accogliente e inclusivo, abbattendo le barriere comunicative e promuovendo una cultura di rispetto e comprensione reciproca.

Flavia Lecciso, Delegata alle Politiche di Inclusione, afferma: «Come Università del Salento teniamo in modo particolare a questo progetto inclusivo, attraverso cui i nostri studenti e le nostre studentesse, il personale amministrativo e docente possono avvicinarsi al mondo della sordità, superando le barriere comunicative. Crediamo fermamente in questo ruolo dell’Università come veicolo di inclusione, capace di contribuire in modo concreto a far crescere le persone, attraverso la possibilità di costruzione di relazioni autentiche con l’altro».

«Questo progetto sperimentale», aggiunge Paola Martino, capo dell’Ufficio Inclusione, «rappresenta un passo concreto verso la vera inclusione della comunità sorda, con la speranza che possa avere un seguito. Conoscere la cultura sorda ci permette di avvicinarci al loro mondo, mentre offrire servizi accessibili rende la nostra università sempre più inclusiva».

Contatti e Informazioni Per ulteriori dettagli sul progetto e i corsi, è possibile contattare l’Ufficio Inclusione dell’Università del Salento tramite email a paola.martino@unisalento.it o telefonando al numero 0832-294886.

Redazione Lecce Oggi