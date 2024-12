17 dicembre 2024 – Nella cornice della Manovra di Bilancio appena approvata arriva un fondo per il servizio di sostegno psicologico per gli studenti di ogni ordine e grado. Sono stati stanziati per l’anno alle porte 10mln di euro e 18.6 mln di euro per i successivi.

Via libera anche a due emendamenti decisivi per la nostra categoria: quello relativo all’istituzione di un fondo per incentivi alla realizzazione di screening oncologici e cardiovascolari e per la dotazione di defibrillatori nei luoghi di lavoro con uno stanziamento di 500mila euro annui a partire dal 2026 e l’emendamento volto ad incrementare il contributo per le scuole paritarie con alunni portatori di disabilità.

Questo secondo progetto vedrà lo stanziamento di 50 mln per il 2025 ma solo di 10mila euro annui dal 2026.

Redazione ANMIL