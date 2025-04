Al via i corsi gratuiti per imparare la Lingua dei Segni: le sedi e le modalità

Il progetto, nato dalla Pro Loco Sampierdarena San Teodoro nell’ambito della co-progettazione regionale sulla disabilità, punta ad abbattere le barriere comunicative tra persone sorde e udenti

Genova. La Pro Loco Sampierdarena San Teodoro, in collaborazione con il Consorzio Pro Loco Genova, l’Ente Nazionale Sordi (ENS) Genova, l’Ente di formazione Euroforma e il Comune di Genova, dà il via ai corsi di Lingua dei Segni italiana (LIS).

A partire da lunedì 14 aprile, saranno attivati cinque corsi gratuiti da 20 ore ciascuno, con cadenza settimanale. I corsi sono aperti a tutti i cittadini interessati, senza limiti di età o esperienza pregressa. Possono partecipare insegnanti, operatori del settore sociale, studenti, familiari di persone sorde e chiunque voglia avvicinarsi a questa realtà.

Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati e riconosciuti dall’Ente Nazionale Sordi di Genova, attraverso un percorso didattico strutturato, con esercitazioni pratiche e momenti di confronto tra i partecipanti. L’approccio formativo sarà interattivo, per rendere l’apprendimento più efficace e coinvolgente.

Il progetto, realizzato nell’ambito della co-progettazione regionale sulla disabilità promossa dalla Regione Liguria all’interno del patto di sussidiarietà “Insieme si può”, punta a promuovere l’inclusione sociale e abbattere le barriere comunicative tra persone sorde e udenti, offrendo alla comunità un’opportunità unica per apprendere la Lingua dei Segni.

I corsi introduttivi consentiranno ai partecipanti di acquisire le basi della Lingua dei Segni e le competenze necessarie per una prima comunicazione con le persone sorde. Oltre all’aspetto linguistico, il progetto mira a diffondere la conoscenza della cultura sorda, favorendo una società più inclusiva e consapevole delle esigenze di tutti.

“Sostenere l’avvio di corsi gratuiti di Lingua dei Segni Italiana significa compiere un passo concreto verso una città più inclusiva, attenta ai diritti e ai bisogni di tutti – ha detto l’assessore alle Politiche sociali Enrico Giuseppe Costa – Questo progetto risponde pienamente alla visione di una Genova che rimuove le barriere, promuove la partecipazione e valorizza ogni forma di comunicazione”.

“Per me è stato un vero piacere fare da tramite con il consorzio delle Pro Loco – aggiunge l’assessora comunale alle Pro Loco Paola Bordilli – con le quali lavoriamo da tempo in sinergia su tantissimi temi attinenti al variegato mondo del sociale, per poter dare a chiunque, e non solo agli addetti ai lavori, la possibilità di apprendere la Lingua dei Segni-LIS”.

I corsi saranno realizzati nelle seguenti sedi:

• Via San Fruttuoso 72/2, circolo Auser di Villa Imperiale

• Via Gaspare Buffa 1r, circolo Auser di Voltri

• Via Torricelli 16, circolo Auser di Borgoratti

• Via Garibaldi 9 piano terra, Agenzia per la Famiglia

• Via Bercilli 8, circolo Auser di Certosa

Inoltre il Comune di Genova, tramite l’Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino-Servizi Sociali e l’Agenzia per la Famiglia, contribuisce alla realizzazione del progetto anche a favore dei dipendenti dell’Ente.

Per informazioni sulle modalità di iscrizione, le date e le sedi dei corsi, è possibile consultare il sito internet https://www.prolocosampierdarenasanteodoro.org/ e contattare la Pro Loco Sampierdarena San Teodoro ed il Consorzio Pro Loco Genova con le seguenti modalità:

– Telefono: 347-3814800; 346-3540631; 010-3044493

– E-mail: info@prolocosampierdarenasanteodoro.org

Redazione Genova24