Lingua dei segni e braille, così il Duomo di Milano rende il suo museo accessibile a tutti

Pedane per eliminare gli scalini, visite guidate con guide che utilizzano la lingua dei segni o forniscono testi in braille per far scoprire i tesori della storia in mostra a chi non può vederli. Si chiama “Museo del Duomo per tutti” il progetto della Veneranda Fabbrica che, nel nome dei diritti, a Milano punta alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali, con nuovi strumenti per una visita accessibile alla cattedrale e al suo museo.

Per questo è stato portato avanti un progetto di rinnovamento totale dell’apparato didascalico del museo, rivisto dopo l’ultimo e più recente allestimento di Guido Canali del 2013. Sono stati esplicitati i numeri delle sale, per aiutare l’orientamento dei visitatori, e sono stati aggiunti in ogni spazio pannelli didascalici, ben illuminati, in italiano e in inglese, per poter più agevolmente comprendere la storia dei capolavori esposti. Da ieri poi, dalla sezione Museo del Duomo del sito ufficiale duomomilano.it, è disponibile online il catalogo del Museo del Duomo di Milano. Con tutte le opere esposte e in deposito, per un totale di 846 schede.

È pensato per i visitatori con disabilità visiva invece il servizio di visite guidate, articolato nelle diverse aree del complesso monumentale del Duomo, condotte da operatori specializzati con l’ausilio di tavole tattili prodotte con tecnologia di stampa ad alto spessore, corredate da titoli in braille e a caratteri ingranditi. E ancora, contattando i Servizi educativi del Duomo si potrà avere una visita guidata in lingua dei segni italiana.

Nello stesso ufficio progettano visite personalizzate per associazioni culturali, associazioni di volontariato ed enti di assistenza a persone con disabilità o in situazioni di fragilità, alla scoperta dell’immenso valore storico, artistico e culturale del Duomo di Milano, con la possibilità di strutturare il percorso a seconda delle diverse esigenze. Propongono inoltre percorsi dedicati a gruppi scolastici e familiari con il coinvolgimento di tutti i sensi, che prevedono in particolare l’esplorazione tattile, abbinando anche laboratori.

Redazione MSN Italia

Fonte: La Repubblica