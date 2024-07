Continuo e incessante viavai sul litorale che bagna il comune capoluogo, da parte dell’equipaggio della Spazzamare “Salerno Pulita” che ha intercettato e depurato dagli idrocarburi moltissime chiazze di acqua di mare segnalate e trovate sul percorso

Sarà aperta martedì 30 luglio, alle ore 9.30, la spiaggia libera Balnea, sul Lungomare Colombo 134, alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e dell’assessore alle Politiche Sociali, Paola de Roberto, al secondo anno di attività. I servizi, affidati all’ATS (composta da AOS, Gatto con gli stivali e Rafiki), saranno gantiiti fino al 30 settembre.

Si tratta di una spiaggia attrezzata con ausili ad hoc (orario 8-18). Novità rispetto allo scorso anno, servizi per i non vedenti e non udenti, come la presenza di interpreti LIS, oltre agli educatori ed animatori. Non mancheranno attività ludico-sportive (dalla canoa all’acquagym dai balli latini-americani ai giochi da tavolo), laboratori di progettazione, culinari, manipolativi, di scrittura e lettura creativa, nonchè la possibilità di prendere in prestito libri e giochi).

Intanto, tra i servizi estivi portati avanti dall’Assessorato Poliche Sociali, sono già attivi i 14 centri diurni polifunzionali per minori e il centro polifunzionale per minori affetti da disturbi dello spettro autistico per un totale di circa 500 bambini coinvolti.

Lo spazzamare al lavoro senza sosta

Continuo e incessante viavai sul litorale che bagna il comune capoluogo, da parte dell’equipaggio della Spazzamare “Salerno Pulita” che ha intercettato e depurato dagli idrocarburi moltissime chiazze di acqua di mare segnalate e trovate sul percorso. Lo Spazzamare è entrato in azione anche ieri, domenica 28 luglio.