Alla scoperta dell’arte: visite gratuite per i non udenti ai musei di Pescara

Si chiama “Alla scoperta dell’arte, passeggiando per le vie della città”, l’iniziativa che consente ai non udenti di accedere al patrimonio culturale museale della città di Pescara.

Dopo il primo evento, che si è tenuto lo scorso sabato 24 febbraio, ce ne sono altri due in programma.

I prossimi appuntamenti:

venerdì 8 Marzo 2024, ore 18, museo dell’Ottocento;

venerdì 5 Aprile 2024, ore 18, Imago Museum.

Le visite programmate offrono il prezioso servizio di interpretariato Lis, così da rendere fruibile ed accessibile ai non udenti luoghi ricchi di storia, arte e cultura.

L’iniziativa è svolta su proposta dell’Ens – Ente Nazionale per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi Onlus Aps per la realizzazione.

Per iscrizioni rivolgersi alla segreteria Sp Ens Pescara in via Conte di Ruvo 30, nei giorni di martedì e giovedì dalle 17 alle 19:30. Sono previsti gruppi da 20 persone.

