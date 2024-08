Apre ad Osaka il nuovo Shojo Cafe Bar, secondo locale del genere gestito dall’organizzazione Possible. Come il suo predecessore, il nuovo locale è interamente dedicato all’inclusione delle persone sorde o con difficoltà uditive, ma con una nuova formula che punta alla comunicazione e all’interazione.

Shojo Cafe Bar: Un nuovo locale per abbattere le barriere

Mentre il primo Shojo Cafe aveva fatto della totale assenza di suoni il suo punto di forza, il nuovo locale vuole invece favorire la comunicazione attraverso l’uso di display digitali per la conversione vocale in testo, posizionati direttamente sul bancone. I clienti potranno così interagire liberamente con lo staff, composto interamente da persone sorde o con problemi di udito.

Ma non è tutto: il Shojo Cafe Bar offre anche la possibilità di imparare alcune basi della lingua dei segni, per un’esperienza ancora più coinvolgente. E se il nome suggerisce una semplice offerta di caffè, tè e bibite colorate, il locale sorprende anche con una carta di cocktail e addirittura un misterioso “sakè per amanti dei gatti”. Non siamo di fronte a un mero luogo di ristoro, ma un vero e proprio progetto sociale. L’obiettivo dell’organizzazione Possible, che gestisce il locale, è infatti quello di “creare ambienti in cui le disabilità scompaiono”. Un impegno che, con questo nuovo locale, sembra fare un ulteriore passo avanti.

Il progetto di Possible

Il Shojo Cafe Bar è un progetto ambizioso che va oltre la semplice offerta di un servizio di caffetteria. È un luogo dove l’inclusione è al centro di tutto e dove le barriere comunicative vengono abbattute grazie a soluzioni tecnologiche innovative e alla volontà di creare un ambiente accogliente per tutti. Lo Staff interamente composto da persone sorde o con difficoltà uditive. Questo permette ai clienti di interagire direttamente con persone che vivono quotidianamente con queste sfide, favorendo una maggiore comprensione e empatia.

Il Shojo Cafe Bar è parte di un progetto più ampio dell’organizzazione Possible, che mira a creare un mondo più inclusivo e accessibile per tutti. Possible è infatti un’organizzazione che si dedica a creare ambienti dove le disabilità scompaiono. Attraverso progetti come questo, Possible promuove l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e sensibilizza l’opinione pubblica su queste tematiche.

Redazione TechPrincess

di Daniele Cicarelli