Gli oggetti recuperati dal Titanic che raccontano le storie dei passeggeri

Una borsetta, fiale di profumo, tazze e piatti di porcellana. I reperti recuperati dal luogo del naufragio più celebre della storia sono custoditi in un deposito segreto ad Atlanta che la Bbc ha avuto la rara occasione di visitare

AGI – Una piccola borsa di coccodrillo custodisce i segreti più intimi del Titanic. Così come piccole fiale di profumo ci rivelano dettagli della vita di oltre un secolo fa che nessun racconto potrebbe restituire. I preziosi reperti recuperati dal naufragio più famoso del mondo svelano chi erano i passeggeri, ma soprattutto quali erano i loro sogni, quale passato si lasciavano alle spalle e a quale futuro ambivano. In un magazzino la cui posizione è segretissima – si sa solo che si trova da qualche parte ad Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti – su interminabili scaffalature sono custoditi migliaia di oggetti: da una vasca da bagno capovolta e un oblò ammaccato, da oggetti in vetro finemente incisi a piccoli bottoni. Alla BBC è stata data una rara possibilità di dare un’occhiata al deposito e scoprire le storie dietro alcuni di questi oggetti.

“È davvero bella e alla moda”, afferma Tomasina Ray, direttrice delle collezioni per RMS Titanic Inc, la società che ha recuperato questi reperti, mostrando la borsetta di coccodrillo appartenuta a una passeggera di terza classe di nome Marian Meanwell, una modista che si era messa in viaggio per raggiungere la figlia. L’azienda statunitense detiene i diritti di recupero della nave e negli anni ha recuperato 5.500 oggetti dal sito del relitto, una selezione dei quali è esposta in tutto il mondo.

Hemis/ AFP – Il museo del Titanic di Belfast

