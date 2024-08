Ragazzi occupano ombrellone per disabili: scontro in spiaggia con il deputato Borrelli

Scontro in spiaggia a Napoli: dei ragazzi occupano un ombrellone per disabili vengono rimproverati dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Il 12 agosto, il deputato Francesco Emilio Borrelli, di Alleanza Verdi-Sinistra, è intervenuto in spiaggia a Napoli per un grave caso di inciviltà. Nella zona della Mappatella, Borrelli ha trovato un gruppo di ragazzi che si era appropriato di un ombrellone destinato alle persone con disabilità. L’azione degli occupanti è stata considerata non solo irrispettosa, ma anche illegale, in quanto l’ombrellone era riservato a chi ha esigenze specifiche. Il deputato, infuriato dalla situazione, ha deciso di confrontarsi direttamente con i giovani, cercando di farli ragionare sul loro comportamento inaccettabile.

L’accesa discussione tra Borrelli e i ragazzi: “Che vergogna”

Nel video condiviso sui social e riportato da Il Fatto Quotidiano, si vede chiaramente la discussione tra Borrelli e i ragazzi. Quest’ultimi, con atteggiamento irrispettoso, hanno risposto al deputato con commenti polemici, suggerendo che dovesse occuparsi di questioni più importanti. Nonostante le provocazioni, Borrelli ha mantenuto la calma e ha ribadito che il loro comportamento era inaccettabile e da condannare. “Che vergogna, e voi sareste giovani? Non dire sciocchezze a me. A bere e a usare gli ombrellini per i disabili. Che vergogna”, ha detto il deputato. Ha sottolineato che la mancanza di rispetto verso le persone con disabilità è imperdonabile e che i ragazzi dovrebbero sentirsi imbarazzati per la loro azione.

Il video della lite diventa virale

Il video dello scontro ha rapidamente catturato l’attenzione del pubblico e si è diffuso sui social media. Molti utenti hanno condannato il comportamento dei ragazzi e applaudito l’intervento del deputato. L’incidente ha riacceso il dibattito su quanto sia importante rispettare le aree riservate e le necessità delle persone con disabilità, facendo luce su comportamenti troppo spesso ignorati o sottovalutati.

Redazione MSN.it

di Riccardo Quarta

