Il Premier Conte interviene a sorpresa alla radio e fa gli auguri agli studenti disabili che si stanno preparando alla maturità (audio)

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ieri è intervenuto a sorpresa in diretta alla Radio dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con un saluto ed un affettuoso in bocca al lupo ai ragazzi che si preparano a sostenere gli esami di maturità, ed in particolare agli studenti con disabilità, perché “voi più di tutti avete sofferto le difficoltà di questi mesi”, ha detto Conte.

Così il messaggio: Vi state preparando a raggiungere un traguardo importante: sono sicuro che affronterete questo appuntamento con impegno, con responsabilità.

Immagino che in queste settimane siate stati costretti a innumerevoli sacrifici, rinunce; vi siete privati anche di momenti in classe con i vostri compagni e i vostri professori. La vostra determinazione e il vostro impegno devono essere per tutti noi di esempio per affrontare e superare insieme le sfide che questa emergenza ci ha posto.

Vi assicuro che da parte del Governo continueremo a prestare la massima attenzione alle vostre esigenze, anche in vista del nuovo anno scolastico. Davvero, buona fortuna!

“Il breve indirizzo di saluto del Presidente – dichiara l’UICI – è arrivato al termine di una trasmissione dedicata alla scuola e agli esami di maturità per gli studenti con disabilità, e ha suscitato grande emozione e vivo apprezzamento da parte di tutti gli interessati, per la spontaneità e la sorpresa di una presenza del tutto inaspettata.

Qui sotto, il video con l’audio dell’intervento del Premier Conte