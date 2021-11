Pubblicità

Firenze, 8 novembre 2021 – I musei e la cultura sono sempre più accessibili: da metà novembre il Comune di Firenze, la Città Metropolitana di Firenze e Mus.e ripropongono un calendario di appuntamenti gratuiti dedicati a sordi e ipoudenti che consentirà di avvicinarsi al patrimonio fiorentino e alla programmazione espositiva dei musei cittadini.

Il nuovo ciclo di visite guidate, condotte dai mediatori Mus.e con l’affiancamento di un interprete LIS (prenotazione obbligatoria), comincia il 14 novembre a Palazzo Medici Riccardi con una nuova visita alla mostra “AniMA. La magia del cinema d’animazione da Biancaneve a Goldrake”. Il secondo appuntamento è previsto il 12 dicembre, quando sarà possibile prendere parte a una visita in Santa Maria Novella interamente dedicata a Dante Alighieri, nel settecentenario della sua morte, anche grazie alla collaborazione con Opera per Santa Maria Novella e al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno: l’itinerario consentirà di approfondire i rapporti fra il poeta e questo luogo, dove potrebbe aver approfondito gli studi teologici e filosofici, ma anche visitare la Cappella Strozzi di Mantova, che custodisce preziose rappresentazioni trecentesche del Giudizio Universale, del Paradiso e dell’Inferno.

Il ciclo si chiude infine il 23 gennaio 2022 con una visita alla mostra di Jenny Saville presso il Museo Novecento, che permetterà di apprezzare al meglio le opere esposte dell’artista inglese, indagandone le ricerche intorno alla figura umana, al corpo, ai sensi, all’identità, alle relazioni visibili e invisibili fra gli individui, in una sintesi unica fra lezione classica e sensibilità contemporanea. Le visite sono possibili grazie al prezioso supporto di American Express, Giotto – love brand di F.i.l.a. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Tenderly – brand di Lucart Spa, Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e Unicoop Firenze. Ecco il dettaglio degli appuntamenti: domenica 14 novembre alle ore16.30 visita alla mostra AniMA. La magia del cinema d’animazione da Biancaneve a Goldrake, Palazzo Medici Riccardi. Domenica 12 dicembre alle ore 15.30 visita dantesca in Santa Maria Novella, Complesso di Santa Maria Novella. Domenica 23 gennaio alle ore 16.30 visita guidata alla mostra Jenny Saville, Museo Novecento. Appuntamenti rivolti a giovani e adulti, della durata di un’ora e mezzo per ciascuna visita. La partecipazione è gratuita per disabili e accompagnatori.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria, per informazioni e prenotazioni: info@musefirenze.it 055-2768224