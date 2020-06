Istituto Luce Cinecittà potenzia la propria offerta culturale con la riapertura 6 giorni su 7 di mostre e museo, e un nuovo calendario di visite speciali e in lingua. Da lunedì 22 giugno, infatti, Cinecittà si Mostra, Felliniana – Ferretti sogna Fellini e MIAC (Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema) saranno di nuovo aperti tutta la settimana (esclusi i martedì) per consentire al grande pubblico di scoprire gli Studios o tornare a curiosare tra oggetti di scena, costumi originali e grandi set all’aperto.

Da luglio poi il calendario delle visite speciali che includono quelle tematizzate sul patrimonio cinematografico di Cinecittà si Mostra e del MIAC, e attività didattiche, anche in LIS – Lingua dei Segni Italiana, pensate per bambini e famiglie, viene arricchito dalla proposta in lingua grazie ai tour guidati in francese e in inglese sui set permanenti di Roma antica, Firenze del ‘400 e il Tempio di Gerusalemme. Una vera e propria rassegna estiva, intitolata “Alla luce dell’estate”, che permetterà di conoscere la storia e i protagonisti del tempio del cinema, vivendo Cinecittà all’aria aperta.

Questo nel dettaglio il programma:

VISITE GUIDATE IN LINGUA PER IL PUBBLICO ADULTO

Les décors: de Jérusalem à Florence au quattrocento

Visita guidata in francese – ogni venerdì di luglio alle ore 11.00

Un tour dedicato al pubblico francofono che visita Cinecittà. Un viaggio nel tempo attraverso i tre set permanenti di Roma antica, il Tempio di Gerusalemme e Firenze del ‘400 per scoprire la storia del cinema e delle grandi produzioni cinematografiche che hanno reso celebre la Fabbrica dei Sogni.

The sets: from Jerusalem to Florence in 1400s

Visita guidata in inglese – ogni sabato di luglio alle ore 11.00

Una proposta dedicata al pubblico anglofono che visita Cinecittà. Un viaggio nel tempo attraverso i tre set permanenti di Roma antica, il Tempio di Gerusalemme e Firenze del ‘400 per scoprire la storia del cinema e delle grandi produzioni cinematografiche che hanno reso celebre la Fabbrica dei Sogni.

VISITE TEMATIZZATE IN ITALIANO PER IL PUBBLICO ADULTO

Domenica 5 luglio ore 11.00

Domenica 19 luglio ore 11.00

Ti presento il MIAC – Museo Italiano Audiovisivo e Cinema Visita guidata al museo

Un appuntamento per immergersi nella storia dell’audiovisivo e del cinema attraverso le suggestive installazioni del MIAC, il nuovo museo della città di Roma. Una grande narrazione immersiva che consente al pubblico di conoscere in maniera esperienziale il percorso del patrimonio audiovisivo italiano dalle origini del Cinema, ai filmati che hanno costituito i grandi archivi del nostro paese fino all’arrivo della Televisione e alla nascita e allo sviluppo della nuova immagine digitale.

Domenica 12 luglio ore 11.00

Federico Fellini e Cinecittà Visita guidata tra i set e le mostre

Un’esperienza di visita focalizzata sulla figura di Federico Fellini attraverso il percorso delle mostre nelle sale dedicate al Maestro, le proiezioni e un percorso all’esterno che include due set di Cinecittà, Gerusalemme e Roma Antica e il Teatro 5 (l’esterno è sempre visitabile, gli interni sono visitabili a seconda delle esigenze delle produzioni che fruiscono del Teatro).

Domenica 26 luglio ore 11.00

Con gli occhi delle donne Visita guidata tra i set e le mostre

Affascinanti, allegre, misteriose, taciturne, esuberanti: sono solo alcune delle caratteristiche delle donne che verranno svelate in questo percorso cinematografico dedicato ai personaggi femminili diventati protagonisti della storia di Cinecittà. I set, i teatri, le mostre ricche di aneddoti, storie e curiosità, saranno lo spunto per far conoscere alcune delle più famose donne del cinema di ieri e di oggi.

VISITE ANIMATE IN FAMIGLIA E LABORATORI PER BAMBINI ALL’ARIA APERTA

Sabato 4 luglio ore 11.00

Cinecittà a colori Laboratorio per bambini e famiglie

Una divertente attività en plein air in cui dipingere insieme gli skyline dedicati ai set, alle architetture e alle sculture scenografiche di Cinecittà: colori, pennelli e tanta immaginazione saranno gli ingredienti con cui reinventare gli scenari della città del cinema.

Sabato 11 luglio ore 11.00

A spasso nell’antica Roma Visita animata in famiglia. Percorso co-condotto in italiano e in LIS-Lingua dei segni italiana

Un racconto suggestivo porterà i partecipanti a vivere un’esperienza unica e coinvolgente tra templi, archi, colonne per scoprire tutti i segreti del set dressing immersi nei colori delle architetture del passato nel monumentale set di Roma antica di Cinecittà. Una mappa – gioco sarà il supporto dove sperimentare con disegno e collage il set dressing e i partecipanti si trasformeranno in abili arredatori di set, in decoratori e scenografi.

Sabato 18 luglio ore 11.00

Set dressing da favola Laboratorio per bambini e famiglie

Un divertente workshop all’aria aperta permetterà ai bambini di trasformarsi in abili arredatori di set e giocare con bizzarri oggetti di scena. A partire dagli elementi scenografici del film Pinocchio, dalle statue dell’antica Roma e dalla misteriosa Venusia presenti nel parco di Cinecittà, i partecipanti potranno creare con colori e collage, originali ambientazioni da film.

Sabato 26 luglio ore 11.00

Fotocinema: click da ciak Visita animata in famiglia

Un percorso interattivo lungo i set e nel parco di Cinecittà per vestire i panni del direttore della fotografia e approfondire il legame tra cinema e fotografia: giochi di sguardi, inquadrature a confronto, sperimentazioni con filtri, luci e gelatine consentiranno ai partecipanti di creare un’inedita sequenza di scatti da cinema!

INFO

Durata Visite guidate e tematizzate adulti: 90 minuti Visite animate e laboratori bambini e famiglie: 90-120 minuti.

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività scrivendo a visit@cinecittaluce.it

Costi

Cinecittà si Mostra Adulti 15,00 euro Bambini (da 5 a 12 anni) 7,00 euro. Sotto ai 5 anni gratis. La visita in famiglia non è inclusa nella promozione del biglietto famiglia. Il biglietto della visita in famiglia include l’accesso alle mostre: Girando a Cinecittà; Backstage; Felliniana, non è invece incluso l’ingresso al MIAC museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema che può essere prenotato a parte acquistando il biglietto su Ticketone.it, oppure in loco previa comunicazione via mail a visit@cinecittaluce.it

MIAC – Museo Italiano Audiovisivo e Cinema Adulti 10,00 euro Bambini under 10 gratuito Congiunto Cinecittà si Mostra + MIAC – Museo Italiano Audiovisivo e Cinema Intero 20,00 euro Il biglietto congiunto include l’ingresso e la visita guidata ai set e al MIAC e l’ingresso ai percorsi espositivi di Cinecittà si Mostra.