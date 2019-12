Come ogni anno, in alternativa alle LUCI D’ARTISTA, racconteremo, grazie ad un percorso tattile narrativo ideato dal Prof. Stefano Esposito, miti e leggende che vengono dal mare con il supporto di tavole tattili in ceramica realizzate a mano da Amelia Marino, Presidentessa dell’Associazione CLIO ART di Salerno, Associazione che organizza laboratori plastici per Persone con disabilità e che inoltre, ha realizzato un percorso tattile, affisso sulle pareti esterne dell’Istituto Santa Caterina di Salerno. La tecnica maggiormente usata da CLIO ART su ceramica, è quella dello spolvero, dove una volta riprodotto il disegno, con appositi strumenti, quali mirette e scavini, esso diventa un bassorilievo, un’opera tattile quindi che permette alle Persone Non Vedenti o Ipovedenti di “accarezzare” una storia.

Quest’anno la Mostra si arricchisce di nuovi artisti che volontariamente hanno messo a disposizione la loro creatività, come ad esempio Annalisa Di Niro, creativa, hobbista, la quale realizza opere tattili su tavole di legno assemblando vari materiali, tra i quali proprio i sassi che vengono dal mare, dalle spiagge, e che diventano nelle sue mani, I SASSI DI LISA.

Non mancano le compartecipazioni come quella di Rosaria Caracciolo e i suoi pesciolini all’uncinetto, realizzati con la tecnica dell’amigurumi, che diventano vere e proprie opere in 3D, soffici e dolci al tatto, cosicché grandi e piccini potranno toccare, stringere nelle proprie mani, tenere tra le dita i personaggi di quest’avvincente storia che vede l’incontro straordinario ed ipotetico, insolito… tra La Sirenetta e il Pesciolino d’Oro!!!

Un insolito incontro che apre alla discussione su due metafore della vita che possono sembrare opposte ma che in realtà sono molto legate tra loro. Il Pesciolino d’Oro c’insegna che “chi troppo vuole nulla stringe” mentre la Sirenetta si spinge oltre ogni limite pur di veder realizzati i suoi sogni!

