È cieca e sorda, eppure questa Cocker Spaniel è diventata un vera eroina

Nellie, una dolcissima cagnolina di razza Cocker Spaniel, sta ricevendo moltissimi elogi sul web per aver salvato la vita ad un coniglietto. La straordinaria impresa della cucciola è stata resa pubblicata sui social in data 12 ottobre 2024, insieme ad un video che documenta la commovente storia. Grazie al suo olfatto sviluppatissimo Nellie si è guadagnata la fama di eroina!

Durante una passeggiata nei pressi di un bosco in compagnia della famiglia qualcosa ha catturato l’attenzione di Nellie. La cagnolina è cieca e sorda, quindi tutto ciò che percepisce passa per il suo nasino. Quando è tornata a casa della nonna ha sentito con chiarezza che qualcosa di “insolito” stava accadendo nei pressi di una pila di legna. Il suo olfatto aveva captato l’odore di un altro animale e lei insisteva per andarlo a scovare. I suoi proprietari, che non capivano da cosa nascesse tutta la sua insistenza, hanno lasciato che vi si avvicinasse.

L’intuizione della cagnolina, con grande stupore dei presenti, si è rivelata esatta: dietro la legna, nascosto alla vista, c’era un povero coniglio incastrato in una rete metallica. Sapendo che l’animale aveva bisogno urgentemente di aiuto, è rimasta accanto alla pila di legna finché i suoi padroni non ha trovato un modo per liberarlo. Sono dovuti ricorrere a degli attrezzi poiché non si trattava di una missione semplice. Quando finalmente sono riusciti a tagliare la rete, la piccola eroina si è avvicinata per assicurarsi che il coniglietto fosse libero e al sicuro.

Nellie, oltre ad aver dimostrato di avere un finissimo intuito, ha fatto uscire allo scoperto il suo animo incredibilmente empatico. A lei non interessava semplicemente capire che cosa si nascondesse tra la legna, volev assolutamente offrire all’animaletto selvatico tutto il suo supporto. Per lui è stata un angelo custode!

