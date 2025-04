Cane disabile abbandonato con un sacco di pannolini e un biglietto

Adottare un cane o un gatto paralizzato non è la scelta giusta per tutti i proprietari di animali domestici, ma può essere un’esperienza profondamente appagante. Non lasciatevi spaventare dalle esigenze speciali di un cane.

di Emanuela B.

Redazione ControCopertina

Purtroppo, i cani disabili sono spesso abbandonati dai loro proprietari.

Lunita era una bellissima cagnolina disabile, motivo per cui è stata abbandonata per le strade di Salta, in Argentina

Lunita, una femmina di cane disabile di taglia media, è stata lasciata in strada nelle prime ore del mattino di maggio 2014. Accanto a lei c’era un biglietto con il suo nome, l’età e una breve spiegazione.

Il precedente proprietario non le ha lasciato né cibo né acqua e ha dichiarato di non poterla tenere. Non ci sono ulteriori informazioni.

Quando è stata trovata, Lunita giaceva a faccia in giù sul marciapiede, con le zampe posteriori ancora attaccate a una sedia a rotelle fatiscente.

Fortunatamente, uno dei dipendenti di una toelettatura ha visto Lunita e ha chiamato l’organizzazione di soccorso LUBA Salta. Ben presto, due volontari si sono precipitati per prenderla.

L’hanno portata in un rifugio e successivamente Lunita è stata data in affidamento, mentre le sue informazioni sono state pubblicate online nella speranza di trovare un adottante per lei.

Purtroppo, inizialmente non si è fatto avanti nessuno, fino a quando una famiglia americana ha mostrato interesse. È stata avviata una raccolta fondi per coprire le spese del trasferimento di Lunita negli Stati Uniti.

Tuttavia, la sua nuova vita adottiva non è stata facile. La sua nuova famiglia non sapeva come prendersi cura di un cane disabile. In quel periodo, un letto infestato da acari ha portato Lunita a sviluppare una gravissima infezione da stafilococco.

Dopo questa nuova tragedia, Lunita è stata accolta da un’altra famiglia adottiva. La sua prognosi non era buona e la sua respirazione continuava a peggiorare.

A causa dell’infezione, della scabbia e delle scottature causate dall’urina, Lunita ha perso tutto il pelo dalla vita in giù, compresa la coda. Era anche sottopeso: pesava appena 15 chili. Una grave infezione alle vie urinarie la faceva soffrire così tanto che urlava ogni volta che un custode le puliva il sedere e l’area privata.

Ci sono voluti sforzi notevoli e cure mediche per trattare tutti i suoi disturbi, ma alla fine si è ripresa.

Con la sua nuova famiglia e la sua buona salute, Lunita ha visto la neve per la prima volta, ha viaggiato molto, ha fatto nuovi amici e ha persino festeggiato il suo compleanno.

Il 15 giugno 2018 è stato uno dei giorni più belli della vita di Lunita. Quel giorno ha compiuto 11 anni e si è divertita tantissimo con tutte le persone e i cagnolini che sono venuti a festeggiarla. Ha anche potuto mangiare la sua torta speciale, adatta ai cani.

Purtroppo, poco dopo il suo 11° compleanno, Lunita si è ammalata e è stata ricoverata in terapia intensiva, dove ha lottato ancora una volta per la sua vita. La prognosi non era buona e la sua respirazione continuava a peggiorare.

Ogni volta che le veniva tolto l’ossigeno, la sua lingua iniziava a diventare blu. La sua famiglia ha quindi deciso che era arrivato il momento di lasciarla andare.

Lunita è morta circondata dai suoi cari.

“Non la dimenticherò mai e non dimenticherò quanto ha significato per me,” ha scritto la mamma umana di Lunita su Facebook. “Ha cambiato la mia vita per sempre. L’ho amata così tanto.”

La storia di Lunita si è conclusa a causa della vecchiaia e delle lotte del passato, ma una cosa è chiara: l’ultimo capitolo della sua vita è stato davvero felice. Lunita è un esempio straordinario di perseveranza. La sua vita può servire da esempio per chi pensa che le cose non miglioreranno mai.

Riposa in pace, Lunita!