Lucia, la cagnolina abbandonata perché sorda e cieca: cerca una famiglia

Lucia è una cagnolina cieca e sorda, salvata in Sicilia. Dolce, socievole, e molto coraggiosa è pronta a ricevere vero amore da una famiglia disposta a impegnarsi in un’adozione del cuore.

di Maria Neve Iervolino

Redazione Kodami

Lucia è una cagnolina speciale, una vera e propria guerriera che ha affrontato le difficoltà della vita con un coraggio straordinario. Salvata da una morte certa dopo essere stata trovata mentre vagava tra le campagne della Sicilia, Lucia ha dimostrato una forza interiore che merita di essere premiata con una casa piena di amore.

Il nome Lucia, in onore della Santa, le è stato dato proprio in seguito alla diagnosi che ha rivelato la sua completa cecità. Ma non bisogna lasciarsi ingannare: sebbene non possa vedere con gli occhi, Lucia vede con tutti i sensi a sua disposizione. Ha una straordinaria capacità di orientarsi negli spazi, studiando attentamente il luogo in cui si trova. Questo le permette di vivere con serenità e di muoversi senza paura, mostrando anche una spiccata capacità di adattamento e un’intelligenza fuori dal comune.

Lucia non è solo coraggiosa, ma possiede anche un carattere incredibilmente dolce e socievole. Ama la compagnia delle persone e degli altri animali, e si adatta facilmente a nuove situazioni, sempre con il suo inconfondibile spirito gioioso. Il suo carattere affettuoso e il suo bisogno di coccole fanno di lei una compagna ideale per chiunque sia disposto ad aprire il proprio cuore a una cagnolina che ha tanto da dare.

La sua è un’adozione del cuore, un’opportunità di regalare a Lucia una seconda possibilità, una vita degna della sua personalità. I volontari della Lav di Sciacca che l’hanno salvata stanno cercando per lei una famiglia che possa apprezzare la sua unicità e che desideri condividere con lei momenti di tenerezza e felicità.

Lucia si trova in Sicilia, ma è pronta a viaggiare per raggiungere la sua nuova famiglia, grazie a delle staffette che permettono di portarla in tutta Italia. Sarà affidata previo colloquio conoscitivo, vaccinata, sterilizzata e microchippata.

«Se senti che il tuo cuore batte più forte pensando alla possibilità di accogliere Lucia nella tua vita, non esitare a contattarci – è l’appello dei volontari – Adottare Lucia significa non solo salvare una vita, ma anche arricchire la propria con l’amore puro e incondizionato che solo un cane speciale come lei può offrire».

Per informazioni contattare la sezione di Sciacca della Lav al numero 392 018 7955