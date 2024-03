Helen, la mucca cieca che non smette di dimostrare riconoscenza a chi l’ha salvata

Questa storia dimostra il valore della parola “riconoscenza”. È quella di Helen, una mucca nata cieca in un caseificio 19 anni fa, salvata dai suoi ex proprietari che non potevano più prendersi cura di lei. È stata accolta nella “Casa dello Zio Neil”, dove ha ricevuto amore e attenzione.

Quando Helen è arrivata nella sua nuova casa, era confusa e spaventata. Essendo cieca e separata dall’unico ambiente che aveva conosciuto per quasi 20 anni, era preoccupata e non si sentiva al sicuro. La sua nuova famiglia si è dedicata a farle capire che era amata e protetta, come ha raccontato a The Dodo Rian Feldman, fondatore e presidente di “Uncle Neil’s Home”.

Hanno trascorso molto tempo con Helen, parlandole gentilmente, chiamandola per nome, esprimendo il loro amore e suonando della musica. Hanno anche adattato il suo ambiente per facilitarle il movimento dato che non poteva vedere.

Tutto l’impegno e l’affetto dedicati a Helen sono stati ripagati quando ha cominciato a dimostrare amore e gratitudine ai suoi soccorritori. Abbraccia, bacia e coccola chiunque le stia intorno, mostrando quanto li ami e quanto sia grata per la seconda possibilità che le è stata data. La sua trasformazione da una mucca spaventata e confusa a una creatura felice è stata una gioia da vedere.

Nonostante il breve periodo trascorso al santuario, i suoi soccorritori non riescono a immaginare la vita senza Helen. Il suo amore incondizionato e la sua affettuosità hanno reso il loro mondo più completo.

Redazione La Stampa

di Daniela Borghi