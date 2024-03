Addio a Fritz Wepper, il celebre assistente dell’ispettore Derrick aveva 82 anni

Fritz Wepper è mancato all’affetto dei suoi cari.

L’attore tedesco è morto all’età di 82 anni: a riportare la notizia, Bild e altri media.

Wepper, classe 1941, fu il celebre assistente Harry Klein nella serie televisiva L’ispettore Derrick e in Un ciclone in convento, in onda in Italia tra il 2002 e il 2021. In Italia debuttò circa 40 anni fa sul piccolo schermo al secondo canale della Rai, proprio sul set de L’Ispettore Derrick. La fortunata serie tv tedesca ebbe un successo planetario e fu esportata in tutto il mondo.

CHI ERA FRITZ WEPPER

Classe 1941, originario di Monaco di Baviera, Fritz Wepper era figlio dell’avvocato Friedrich Karl Wepper, disperso in Polonia nel corso della II Guerra Mondiale. In radio sin da quando aveva nove, esordì al cinema nel 1959 ne Il ponte. Seguirono decine di altri film, fino a Le Dernier Combat di Luc Besson (1983).

La sua fama, tuttavia, la deve al ruolo di Harry Klein, assistente del commissario Keller (Erik Ode) in Der Kommissar. Ruolo, questo, che interpretò dal 1969 al 1974 e che riprese poi – con i gradi di ispettore – nella serie L’ispettore Derrick dal 1974 al 1998.

Agli inizi degli anni Settanta recitò nella trasposizione cinematografica del musical Cabaret, accanto a Liza Minnelli. Nel film, premiato con otto Oscar, vestì i panni di Fritz Wendel.

Negli ultimi anni, lavorò soprattutto in TV: tra il 2007 e il 2017 recitò in Omicidi nell’alta società.

Redazione Tg24.Sky