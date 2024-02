Cagnolino sordo e cieco finisce in Laguna, Valentina si tuffa nel canale e lo salva

diL’anziano e malato, un cagnolino , è finito in acqua nel canale della Giudecca a Venezia ma a salvarlo non ha esitato, tuffandosi,, una ristoratrice che ha assistito alla scena. Il cagnolino, sordo e cieco, non era in grado di reagire e la donna, appassionata di nuoto, si è tolta gli abiti raggiungendolo e con l’aiuto di alcuni passanti lo ha portato in salvo.