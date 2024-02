Cinisello rinnova la collaborazione con l’Associazione sordi

Accordo di collaborazione con l'Associazione sordi Cinisello Balsamo per il supporto nella relazione con i cittadini non udenti

E’ stata apposta ieri, giovedì 22 febbraio, nella sede del Comune, la firma sull’accordo di collaborazione con l’Associazione sordi Cinisello Balsamo. L’atto formale è stata sottoscritto dal sindaco Giacomo Ghilardi e dal presidente dell’Associazione, Roberto Garavelli, alla presenza anche dell’assessore al Welfare e Centralità della persona, Terzo settore, Riccardo Visentin.

Da tre anni ormai l’Associazione garantisce il suo supporto nella relazione con i cittadini non udenti che si rivolgono agli sportelli e ai servizi comunali, un impegno esteso anche alle altre associazioni del territorio.

Tra i contenuti dell’accordo l’affiancamento ai dipendenti comunali, durante le giornate di apertura al pubblico, per i servizi del Polifunzionale; il supporto per lo svolgimento di colloqui specifici complessi e la realizzazione di un percorso di aggiornamento e formazione per le associazioni del territorio che hanno necessità di entrare in contatto con persone sorde, come la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile. Poi ancora i corsi per apprendere la lingua dei segni, un percorso utile e interessante, già attivo quest’anno, frequentato, sul territorio da una sessantina di persone.

La lingua dei segni LiS sarà presente, sabato 24 febbraio, in via Frova, 10 in occasione di Mufoco20fest, gli appuntamenti organizzati per festeggiare i 20 anni del Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo che riapre al pubblico dopo i lavori di rinnovamento degli spazi interni. innovativi, accoglienti e occhio di riguardo all’accessibilità.

Redazione QuindiciNews