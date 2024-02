Dakota è il nome di un cane da pastore australiano che in un momento di pericolo è riuscito a guadagnarsi una medaglia d’onore per il coraggio. Il pelosetto infatti, nonostante sia anziano, ha dimostrato di avere la reattività di un esemplare giovanissimo. Un giorno è riuscito a salvare la sua intera famiglia, che rischiava di cadere vittima di un terribile incendio.

La famiglia di Dakota, che vive in Arkansas, lo ha adottato quando era solo un cucciolo. Quando lo hanno accolto in casa non si sarebbero mai aspettati che lui un giorno avrebbe ricambiato il favore salvando loro la vita. Dakota purtroppo era un cucciolo con bisogni speciali, infatti era nato sordo. Nonostante questo però il pelosetto ha sviluppato fin dalla tenera età un olfatto finissimo, che ancora oggi gli permette di distinguere con precisione tutti gli odori che conosce. È proprio il suo invredibile fiuto che gli ha concesso di salvare i suoi proprietari, che durante la notte non si erano accorti del fatto che la loro casa si stesse lasciando avvolgere dalle fiamme.

Durante la notte in cui l’incendio è scoppiato tutta la famiglia di Dakota stava dormendo. Il cane, che invece era rimasto vigile, si era reso conto che in casa stava accadendo qualcosa di strano. Ovviamente non riusciva a sentire lo scoppiettio delle fiamme che stavano man mano guadagnando terreno, tuttavia riusciva a captare perfettamente l’odore di bruciato. Non appena si è reso conto che si trattava di una situazione pericolosissima è corso nelle camere dei suoi proprietari per svegliarli. Grazie al suo tempestivo intervento la famiglia è riuscita ad uscire dall’edificio prima che potesse accedere il peggio

“Ricordo di essermi svegliata e di essere stata scossa, di aver avuto paura e di non aver capito bene cosa stesse succedendo finché non siamo usciti” ha raccontato in un’intervista a Fox 16 News la mamma del pastore australiano “I miei figli, sapete, piangevano tutti. Siamo stati grati che sia stato Dakota a svegliarci e a farci uscire”.

