Bernard Arnault è di nuovo il più ricco del mondo. Elon Musk scende al secondo posto

C’è un aggiornamento importante alla classifica Forbes delle persone più ricche del mondo. Chi si aspettava Elon Musk al primo posto anche in questo inizio del 2024 rimarrà deluso. Il patron di Tesla e X, infatti, ha perso molto negli ultimi tempi, dovendo cedere il primo posto di questo elenco di ricconi a Bernard Arnault, che diventa il miliardario più ricco del mondo. Qual è il patrimonio del presidente e amministratore delegato della società globale di beni di lusso Lvmh?

CHI È BERNARD ARNAULT

Bernard Jean Étienne Arnault è un imprenditore francese, classe 1949. Fondatore, chairman e CEO di LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), è a capo della più grande società francese, che oggi detiene quasi i due terzi del settore della moda e del lusso a livello mondiale. Originario di una famiglia di industriali di Roubaix, in Francia, dopo il liceo ha proseguito gli studi all’Ecole polytechnique. Ha iniziato la sua carriera come ingegnere per la società di costruzioni Ferret-Savinel, diventandone presidente nel 1978. In seguito si occupa della riorganizzazione della holding Financière Agache, facendo diventare il brand Christian Dior il più importante. Nel 1989 è a capo di LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, contribuendo a creare un colosso internazionale dei beni di lusso. Sposato con cinque figli, è stato insignito anche del titolo di Grand Officier della Legion d’Onore e Comandante dell’Ordine delle Arti e delle Lettere

IL PATRIMONIO

Al 29 gennaio 2024, Forbes ha decretato che Bernard Arnault è la persona più ricca del mondo, con un patrimonio di 207,8 miliardi di dollari. Il patrimonio netto del miliardario e della famiglia è cresciuto dopo un recente aumento di 23,6 miliardi di dollari. Dopo questa notizia, le azioni Lvmh sono salite di oltre il 13%. La capitalizzazione di mercato di Lvmh, invece, ha raggiunto i 388,8 miliardi di dollari.

ELON MUSK SI “ACCONTENTA” DEL SECONDO POSTO

Elon Musk ha dovuto cedere il titolo di persona più ricca del mondo al miliardario francese. Tutta colpa della decisione di una giudice del Delaware, Kathaleen McCormick, che ha deciso di annullare un pacchetto retributivo da circa 56 miliardi di dollari che nel 2018 Tesla gli ha assegnato. Secondo il tribunale, il CEO di Tesla e la sua azienda non hanno dimostrato che il pagamento fosse equo

Quel pacchetto avrebbe rappresentato circa il 25% del suo precedente patrimonio. Patrimonio che ora ammonta a 184,5 miliardi di dollari, facendo così scendere il patron di Tesla in seconda posizione, dopo Bernard Arnault e prima di Jeff Bezos di Amazon.

Redazione Gazzetta

di Patrizia Chimera